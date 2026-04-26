Kim Kardashian bekommt Verhandlungstermin für Verleumdungsklage

Kim Kardashian und Kris Jenner haben am Freitag einen juristischen Teilerfolg errungen: Ein Richter setzte einen Verhandlungstermin für ihre Verleumdungsklage gegen Ray J an – und verwies dessen konkurrierende Vertragsbruchklage gleichzeitig in ein privates Schiedsverfahren.

Das Mutter-Tochter-Duo hatte im Oktober 2025 Klage eingereicht und Ray J, bürgerlich Ray Norwood Jr., vorgeworfen, sie in böser Absicht verleumdet zu haben. Konkret soll er in einem TMZ-Interview aus dem Jahr 2025 sowie in einem anschließenden Livestream angedeutet haben, Kardashian und Jenner seien Gegenstand einer bundesstaatlichen Ermittlung wegen organisierter Kriminalität. Oder sollten es sein. Norwood hat den Vorwurf der Böswilligkeit zurückgewiesen und am 13. November 2025 eine Gegenklage wegen Verletzung eines Vergleichsvertrags eingereicht.

Norwoods Gegenforderungen beziehen sich auf einen Vergleich aus dem April 2023, der eine Nichtabwertungsklausel enthielt. Dem Vergleich waren Aussagen Kardashians in einer Episode von „The Kardashians“ aus dem Jahr 2022 vorausgegangen, in der sie Norwood sexuellen Missbrauchs, der Verbreitung von Rachepornografie sowie versuchter Erpressung bezichtigte. Norwood drohte mit rechtlichen Schritten, und im Rahmen der privaten Einigung verpflichtete sich Kardashian laut seiner Gegenklage zur Zahlung von sechs Millionen Dollar sowie dazu, in der Sendung künftig keine öffentlichen Bezüge mehr auf das Sexvideo herzustellen.

Norwoods Gegenklage und der Vertragsstreit

Norwood zufolge diskutierten Kardashian und Jenner – gemeinsam mit Kanye West und Kendall Jenner – bereits einen Monat nach Vertragsabschluss in einer weiteren Episode von „The Kardashians“ über das Video und verletzten damit die Vereinbarung. Er habe sie darauf hingewiesen, was er als wesentlichen Vertragsbruch wertete; sie hätten daraufhin erklärt, die Vereinbarung gelte nicht für Staffel drei, da diese vor Inkrafttreten des Vertrags gedreht worden sei.

Norwoods Anwältin Heather Pickerell argumentierte bei der Anhörung am Freitag, sollten Norwoods Forderungen ins Schiedsverfahren müssen, dann müssten die Verleumdungsklagen von Kardashian und Jenner ebenfalls dorthin. „Den Klägerinnen darf es nicht gestattet sein, eine Nichtabwertungsklausel zu umgehen, indem sie ihre Forderung als Verleumdungsklage tarnen“, sagte Pickerell. „Dies ist eine einzigartige Vereinbarung, die ausdrücklich so formuliert wurde, dass sie alle Streitigkeiten regelt … Die Vereinbarung erfasst tatsächlich alle künftigen Auseinandersetzungen zwischen den Parteien.“

Alex Bergjans, der Anwalt von Kardashian und Jenner, sah das anders. „Ein Verstoß gegen die Nichtabwertungsklausel setzt keine Unwahrheit voraus. Eine Verleumdungsklage erfordert Unwahrheit“, erklärte er, „weshalb man eine Verleumdungsklage vor Gericht einreichen und gleichzeitig einen Vertragsbruch wegen Nichtabwertung im privaten Schiedsverfahren geltend machen kann.“

Richter entscheidet zugunsten von Kardashian

Nachdem der Richter beide Seiten angehört und sich noch einige Stunden Bedenkzeit genommen hatte, fällte er am Nachmittag ein Urteil zugunsten von Kardashian und ihrer Mutter.

„Die Verpflichtung, [Kardashian und Jenner] nicht zu verleumden, und die Verpflichtung, keine öffentlichen Äußerungen zu machen, die sie in einem falschen Licht erscheinen lassen, bestehen völlig unabhängig von der Vereinbarung und der durch sie begründeten Beziehung“, schrieb Steven A. Ellis, Richter am Los Angeles County. „Das Gericht gibt dem Antrag der Klägerinnen Kimberly Kardashian und Kris Jenner statt, die Gegenklage des Beklagten in ein Schiedsverfahren zu verweisen.“

Der Richter setzte eine Statuskonferenz nach Abschluss des Schiedsverfahrens für den 9. Februar 2027 an und bestimmte den 6. März 2028 als Verhandlungstermin für die Verleumdungsklage der beiden Frauen. Norwoods leitender Anwalt Howard King reagierte am späten Freitag nicht auf eine Anfrage um Stellungnahme.

Hintergrund: Kim Kardashian und Ray J

Norwood und Kardashian führten Anfang der 2000er-Jahre eine Beziehung und sind gemeinsam in einem Sexvideo zu sehen, das 2003 aufgenommen und 2007 von Vivid Entertainment veröffentlicht wurde. Das Unternehmen hat stets erklärt, das Video legal von einem Dritten erworben zu haben. Die Veröffentlichung des Videos fiel kurz vor der Premiere von „Keeping Up With the Kardashians“ auf E! im Jahr 2007.