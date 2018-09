Weil er für Chemnitz-Konzert wirbt: Steinmeier in der Kritik

„Auch mal dahin zu kommen, wo es wichtig ist“ – in Chemnitz wollen die Rapper ein Zeichen gegen Ausländerfeindlichkeit und rechtsradikales Gedankengut setzen.

Marteria und Casper haben angesichts der aktuellen Ereignisse in Chemnitz angekündigt, ein kostenloses Konzert in der sächsischen Stadt zu spielen. Die Rapper planen, am kommenden Montag (03.09.) um 19 Uhr am Karl-Marx-Monument im Zentrum aufzutreten, um rechtsradikalen Demonstranten und Gewaltbereiten auf ihre Weise die Stirn zu bieten. Die Musiker hoffen damit, möglichst viele Fans motivieren zu können, „auch mal dahin zu kommen, wo es wichtig ist.“ https://twitter.com/CASPERxOFFICIAL/status/1034478270635548672 Marteria und Casper engagieren sich lautstark gegen Rassismus – zuletzt auch am Wochenende beim Anti-Nazi-Festival „Jamel rockt den Förster“, bei dem auch Herbert Grönemeyer aufgetreten war. Die Rapper haben ein gemeinsames Album namens „1982“…