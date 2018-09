Riesen-Andrang! Chemnitz-Konzert wird hochverlegt!

Die Toten Hosen präsentieren „Hosen Hell“ – und das Bier wird in Bayern hergestellt.

Die Toten Hosen zum Trinken oder genußvoll blau werden: „Hosen Hell“ heißt der Gerstensaft von Campino und Co. Allerdings ist dieses Düsseldorfer Bier kein Alt. Die Band arbeitet mit der Traditionsbrauerei Uerige zusammen, die in der Düsseldorfer Altstadt sitzt. „Seit vielen Jahren sind wir mit der Familie Schnitzler befreundet, die diese Traditionsbrauerei schon seit mehreren Generationen bewirtschaftet. Wir haben viele Büro- und Aftershowparties gemeinsam gestemmt und uns gegenseitig unterstützt, wo immer es ging“, heißt es in einem Hosen-Statement zur Entscheidung, ihr Getränk bei Uerige brauen zu lassen. So sah man sich auch mit der Entscheidung konfrontiert, dass es „das beste Altbier“…