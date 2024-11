Cher: Das nächste Album wird „wahrscheinlich“ ihr letztes sein

Cher hat angekündigt, dass sie „wahrscheinlich“ nur noch ein Album herausbringen wird. An der neuen Platte arbeite die Sängerin schon. „Es sind großartige Songs, und ich bin wirklich aufgeregt, dass ich das mache“, sagte sie am Montag (25. November) in London.

Einmal will sie es noch wissen

Im Rahmen der Veröffentlichung ihrer Memoiren war Cher Anfang der Woche im Londoner Lyceum Theatre zu Gast. Dort gab sie bekannt, dass ihre musikalische Karriere wohl mit dem nächsten Release enden würde. „Das ist wahrscheinlich das letztes Album, das ich machen werde“, so Cher, die bürgerlich Cherilyn Sarkisian heißt. Doch sie nahm es mit Humor. „Ich bin jetzt älter als Dreck“, sagte die 78-Jährige. „Ich bin die älteste Person in fast jedem Raum, es sei denn, ich bin in einem Altersheim“, scherzte die Golden-Globe-Gewinnerin.

Ihre Pläne, noch einmal Musik veröffentlichen zu wollen, deutete Cher schon eine Woche zuvor in der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon an. Als dieser sie fragte, wie es um eine neue LP stünde, sagte die Musikerin: „Ich bin dran.“ Ihr letztes Werk, „Closer to the Truth“, erschien 2013. Fünf Jahre später folgte eine Platte mit ABBA-Covern unter dem Titel „Dancing Queen“. Vergangenes Jahr brachte sie außerdem ihr erstes Weihnachtsalbum heraus. Wann jetzt neues Material von Cher kommen soll, ist bisher nicht bekannt.

60 Jahre im Showbusiness

Im Moment wird sie jedenfalls alle Hände voll zu tun haben, denn sie befindet sich gerade auf Promo-Tournee für ihre Biographie „Cher: The Memoir, Part One“, die am 19. November herauskam. In diesem ersten von zwei Bänden konzentriert sich die Kalifornierin auf ihre turbulente Kindheit und die Zeit bis zu ihrer medial viel beachteten Beziehung mit Sonny Bono, mit dem sie im Duo als Sonny & Cher mit „I Got You, Babe“ 1965 einen Welthit landete.

In ihrer Solokarriere gewann Cher einen Grammy sowie einen Emmy. In den 1980ern feierte sie außerdem als Schauspielerin einen großen Erfolg. 1987 erhielt sie für ihre Hauptrolle im Film „Mondsüchtig“ einen Oscar. Mit ihrem Dance-Album „Believe“ gelang ihr 1998 das erfolgreiche Comeback als Musikerin.