Cher: 5 schockierende Momente aus ihren Memoiren

„Cher: The Memoir, Part One“ beschreibt die erste Hälfte des Lebens der Musikerin und Sängerin Cher, während die zweite Hälfte im kommenden zweiten Teil erzählt wird.

Das Buch ist so ungeschönt und ungefiltert, wie man es von Cher erwarten würde. Sie hält sich mit nichts zurück, sei es einer der sieben Ehemänner ihrer Mutter oder eine zufällige Begegnung mit einem Prominenten. Hier sind einige Erkenntnisse aus der größten Memoirensammlung des Jahres.

Cher wurde kurzzeitig von Nonnen aufgezogen

Chers frühe Kindheit war von extremer Armut und prekären Verhältnissen geprägt. Am schlimmsten war es, als ihre Mutter Georgia Holt zum ersten Mal mit Chers leiblichem Vater verheiratet war. John Sarkisian war spielsüchtig und setzte das Geschäft seiner Familie auf Spiel, das er dann verlor. Sarkisian versprach seiner Frau, einen Weg zu finden, um Geld für die Familie zu verdienen. Er ließ Holt und ihre kleine Tochter in Scranton, Pennsylvania, zurück, während er sich auf den Weg zu einem nie erfüllten Geldverdienen machte.

Bevor er ging, ermutigte er seine Frau, Cher in einem katholischen Kinderheim unterzubringen, während sie versuchte, über die Runden zu kommen. Die Nonnen erlaubten Holt nicht, ihre Tochter während der Monate, in denen Cher dort war, zu halten. Holt musste schließlich ein Mitglied des Stadtrats bitten, ihr zu helfen, ihre Tochter zurückzubekommen. 1994 schrieb Cher das Lied „Sisters of Mercy“ über diese Zeit in ihrem Leben.

Die schwierige Kindheit ihrer Mutter erschwerte ihre Beziehung

Cher und ihre Mutter waren ein Leben lang verbunden. Aber Holt trug das Trauma einer schwierigen Kindheit in sich, das den Übergang zur jungen Mutterschaft erschwerte. Als Kind war Holts Familie selbst extrem arm und ihr Vater misshandelte sie. Einmal versuchte er, seine Kinder zu töten, indem er sie in ihrem Schlafzimmer vergaste. Am Ende war es Holt, die ihre Familie rettete. Nachdem ihr erster Ehemann sie und ihre Tochter verlassen hatte, blieb Holt nur sehr wenig, sodass sie sich mit Gelegenheitsjobs im Nachtleben oder als Schauspielerin über Wasser hielt. Sie heiratete und wiederverheiratete sich ständig, auf der Suche nach Stabilität für sich selbst, Cher und später für ihre jüngste Tochter (Chers Halbschwester) Georganne. Einige von Holts Ehemännern waren sehr wohlhabend, was zu einem verschwenderischen Lebensstil zwischen Los Angeles und New York führte. Holt war manchmal eifersüchtig darauf, wie viel einfacher die Kindheit ihrer Töchter im Vergleich dazu war.

Cher war kurz mit Warren Beatty zusammen

Während Cher im Herzen Hollywoods aufwuchs, hatte sie alle möglichen großartigen Begegnungen mit faszinierenden Menschen und echten Stars. Einer davon war kein Geringerer als Warren Beatty. Die aufstrebende Legende war 25, als sein Auto auf dem Sunset Boulevard beinahe mit ihrem zusammenstieß. Cher war damals erst 15, fuhr bereits illegal Auto und nahm Beattys Angebot an, den Tag gemeinsam zu verbringen. Sie schwammen und küssten sich.Bbis Cher wegen der Überschreitung der Ausgangssperre von ihrer wütenden Mutter nach Hause gebracht wurde. Holt war jedoch versöhnlich gestimmt, als sie erfuhr, dass es Beatty war, der sich für ihre Tochter interessierte. Die beiden gingen noch ein paar Mal miteinander aus und kamen in den Siebzigern wieder zusammen, als er sie erneut um ein Date bat. Sie wurden schließlich Freunde.

Sonny war ein kontrollierender Ehemann

Cher und Sonny lernten sich bei einem Doppeldate kennen, als sie 16 und er 27 Jahre alt war. Sie war sofort von ihm fasziniert, obwohl sie zugibt, dass sie sich nicht besonders zueinander hingezogen fühlten. Als sie eine Unterkunft brauchte, log sie über ihr Alter und zog in seine Einzimmerwohnung ein. Sie „heirateten“ schließlich in Tijuana, als Cher 18 wurde. Eine öffentliche Vertuschung für ihre intimere Zeremonie in ihrem ersten Zuhause, als sie noch minderjährig war. Sie heirateten erst 1969 vor dem Gesetz.

Die Ehe war alles andere als einfach. Obwohl es viele zärtliche Momente zwischen den beiden gab, zeichnet Cher das Porträt eines kontrollsüchtigen, untreuen Ehemanns. Er erlaubte ihr nicht, mit Bandmitgliedern zu sprechen, war aufbrausend und eifersüchtig. Er verbrannte ihre Tenniskleidung, nachdem sie außerhalb des Unterrichts mit ihrem Tennistrainer gesehen wurde. Sonny vernachlässigte auch seine junge Frau. Sie hatten Schwierigkeiten, ein Kind zu bekommen, und Chers Genesung nach der Geburt von Chaz war schwierig. Am ersten Abend nach der Entlassung aus dem Krankenhaus ging Sonny aus, während seine Frau ohnmächtig von einer Blutung auf dem Badezimmerboden lag.

Cher fühlte sich so gefangen, dass sie mit nur 26 Jahren darüber nachdachte, vom Balkon eines Hotels in Las Vegas zu springen. Es war Lucille Ball, die Cher riet, ihn zu verlassen. „Scheiß auf ihn, du bist diejenige mit dem Talent“, sagte Ball zu Cher. Cher revanchierte sich später, als sie Tina Turner in ihrer Solovarietéshow hatte und ihr Ratschläge gab, wie sie Ike Turners zügelloser körperlicher und emotionaler Misshandlung endlich entkommen konnte.

Ihr Start in die Schauspielkarriere war schwierig

Die Schauspielerei war Chers erste Liebe. Sie wuchs mit Schauspielern auf; ihre Mutter arbeitete als Schauspielerin und war eine Zeit lang mit einem verheiratet. Cher verließ schließlich die Highschool, um auf die Schauspielschule zu gehen. Ihr Schauspiellehrer bezeichnete sie als „Naturtalent“, und sie fand Freiheit in der Bühnenarbeit.

Sie merkt an, dass einer der besten Ratschläge, die sie als Schauspielerin erhielt, darin bestand, nicht immer darauf zu warten, dass ihr Szenenpartner seinen Satz beendet, um den Gesprächsfluss reibungsloser zu gestalten. In den Siebzigern, als sie ihre neue Karriere außerhalb von Sonny begann, kämpfte Cher jahrelang darum, einen Agenten zu bekommen, ganz zu schweigen vom Interesse männlicher Regisseure und Produzenten.

Mike Nichols lehnte sie für eine Rolle ab, nachdem sie sich durch Jack Nicholson kennengelernt hatten. Jon Peters zog sie für ein Remake von „A Star Is Born“ in Betracht, obwohl sie das Gefühl hatte, dass er bei dem Treffen mit ihr „einen Hintergedanken“ hatte. Auch der Produzent Ray Stark machte während ihres Treffens eine grobe sexuelle Anspielung. Es war Francis Ford Coppola, der das Potenzial von Chers Karriere auf der Leinwand erkannte, ihre Live-Show lobte und fragte, warum sie noch nicht den Sprung zum Film geschafft habe.