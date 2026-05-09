Cher soll Sohn Elijah Blue Allman finanziell abgeschnitten haben

Ranking: Die besten Alben von Aztec Camera und Roddy Frame

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Huey Lewis im Interview: „Die Mundharmonika ist die Antithese zum Techno“

Interview: Mark Frost über die letzten Geheimnisse von „Twin Peaks“

Chers Sohn Elijah Blue Allman hat behauptet, seine Mutter habe ihn vor Jahren finanziell abgeschnitten. Das geht aus einem neuen Dokument hervor, das im Rahmen von Allmans Scheidungsverfahren von seiner getrennt lebenden Ehefrau Marieangela King eingereicht wurde.

Laut Gerichtsdokumenten, die am 5. Mai beim Superior Court of Los Angeles eingereicht und von „People“ eingesehen wurden, beantragte Allman eine Reduzierung seiner Unterhaltszahlungen. Er nannte seine Mutter als Grund dafür. Allman, Chers einziger Sohn mit dem verstorbenen Allman-Brothers-Sänger Gregg Allman, behauptet, sie schicke ihm kein „wiederkehrendes Schenkungseinkommen“ mehr und er erhalte lediglich „10.000 Dollar monatlich aus dem Trust seines Vaters“.

Allman, 49, gibt an, der Popstar, 79, habe ihm im August 2021 die finanzielle Unterstützung gestrichen. Ohne diese Mittel belaufe sich sein Einkommen nach Steuern auf 6.790 Dollar, wie aus dem Dokument hervorgeht. Außerdem darin zu lesen: er sei verpflichtet, King nach ihrer Trennung monatlich 6.500 Dollar zu zahlen.

Allman behauptet, King habe „keinerlei Anstrengungen unternommen, um sich selbst zu versorgen“. Seine Anwälte haben demnach beantragt, den Betrag auf 1.651 Dollar pro Monat zu senken. Ein Anhörungstermin ist laut dem Bericht für den 17. Juli angesetzt.

Keine Reaktion von Chers Anwälten

Die Anwälte von Cher und Allman reagierten nicht umgehend auf die Anfrage des ROLLING STONE um eine Stellungnahme. Im vergangenen Monat lehnte ein Richter Chers Eilantrag ab, einen gerichtlich bestellten Vormund für die Finanzen ihres Sohnes einzusetzen, während dieser in einer psychiatrischen Einrichtung in New Hampshire in Untersuchungshaft saß und sich mit Strafanzeigen konfrontiert sah.

Ihr Antrag war im Vorfeld seiner nächsten vierteljährlichen Auszahlung aus dem Trust seines verstorbenen Vaters in diesem Monat gestellt worden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Cher hatte 2023 erstmals eine Vormundschaft beantragt und behauptet, Allman benötige dringend Schutz aufgrund „schwerer psychischer Probleme und Suchterkrankungen“.

Die Sängerin und ihr Sohn einigten sich 2024 auf einen außergerichtlichen Vergleich. Dieser beendete Chers ersten Versuch, die Kontrolle über seine Trust-Zahlungen zu übernehmen.

Erneuter Antrag abgelehnt

Als Cher ihren erneuerten Antrag einreichte, behauptete sie, Allman habe sein Versprechen nicht eingehalten, einen Finanzmanager einzustellen, und sein Leben sei erneut durch anhaltende Sucht- und psychische Probleme aus der Bahn geworfen worden.

In einem am 15. April beim Nachlassgericht eingereichten Antrag bezeichnete Cher Allman als „schwer beeinträchtigt“. Sie verwies auf seine jüngsten Verhaftungen in New Hampshire wegen des Vorwurfs, an einer Schule Drohungen ausgesprochen und in das Haus einer Frau eingebrochen zu haben. Auch dieser zweite Antrag wurde letztlich abgelehnt.