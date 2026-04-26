Gericht lehnt Chers Antrag auf Notfall-Vormundschaft über Sohn Elijah Blue Allman ab

Ein Richter in Los Angeles County hat Chers Notfallantrag abgelehnt, einen gerichtlich bestellten Vormund für die Finanzen ihres Sohnes einzusetzen – während dieser in einer psychiatrischen Einrichtung in New Hampshire festgehalten wird und dort Strafanzeigen gegen ihn laufen.

Cher hatte die sofortige Vormundschaft über Elijah Blue Allman beantragt – ihren einzigen Sohn mit dem verstorbenen Allman-Brothers-Sänger Gregg Allman – noch vor seiner nächsten vierteljährlichen Auszahlung aus dem Nachlass-Trust seines Vaters im Mai. Die Richterin erklärte, sie sehe keine Dringlichkeit und werde die Angelegenheit bei einer Folgeverhandlung im Juni erneut prüfen. Sie fügte hinzu, Cher könne früher zurückkehren, falls ein anderes Gericht feststelle, dass Allman nicht geschäftsfähig sei.

Allman, 49, nahm per Videoschaltung aus seinem Krankenhaus in New Hampshire an der Anhörung teil. Er saß in einem Bürostuhl und meldete sich nur kurz zu Wort: Er bat darum, dass sein früherer Anwalt Steven K. Brumer ihn vertreten solle, und bedankte sich bei der Richterin für ihr Urteil.

Richterin sieht keine Dringlichkeit

„Ich verstehe die Sorgen von Mr. Allmans Freunden und Familie über sein Verhalten durchaus. Aber diese Sorgen bedeuten nicht zwangsläufig, dass dem vorgeschlagenen Mündel die Geschäftsfähigkeit fehlt oder dass eine erbrechtliche Vormundschaft angemessen wäre“, sagte Jessica A. Uzcategui von der Richterbank. „Ich werde die vorläufige Vormundschaft ohne Präjudiz ablehnen.“

Die Anhörung am Freitag fand mehr als ein Jahr nach einem privaten Vergleich zwischen Cher und Allman aus dem Jahr 2024 statt, der Chers früheren Versuch beendete, die Kontrolle über seine Trust-Zahlungen zu erlangen. Cher hatte ihren ersten Vormundschaftsantrag 2023 gestellt und behauptet, Allman benötige dringend Schutz angesichts „schwerwiegender psychischer Probleme und Suchterkrankungen“.

Als Cher vergangene Woche ihren erneuerten Antrag einreichte, behauptete sie, Allman habe sein Versprechen nicht eingehalten, einen Finanzmanager zu engagieren. Sein Leben sei erneut durch anhaltenden Substanzmissbrauch und psychische Probleme entgleist, und er benötige dringend gerichtliche Aufsicht.

Allman als „schwer beeinträchtigt“ bezeichnet

„Elijahs Situation ist auf mehreren Ebenen bedrohlich geworden. Seine psychische Gesundheit hat sich drastisch verschlechtert, seine finanzielle Lage ist katastrophal, und seine Drogenabhängigkeit hat einen neuen Tiefpunkt erreicht“, heißt es in dem neuen Antrag, der am 15. April beim Nachlassgericht eingereicht und von ROLLING STONE eingesehen wurde. Sie bezeichnete Allman als „schwer beeinträchtigt“ und verwies auf seine jüngsten aufeinanderfolgenden Verhaftungen in New Hampshire – wegen angeblicher Bedrohungen an einer Schule und eines Einbruchs in das Haus einer Frau.

Chers Anwalt Justin Gold erklärte dem Gericht am Freitag, Allman sei in New Hampshire in Gewahrsam geraten, nachdem er offenbar „einen Freund besuchen wollte“ und dabei „eine Art Eskalation“ erlebt habe, die zu seinen Verhaftungen und seiner Einweisung führte. Gold argumentierte, eine Finanzvormundschaft sei dringend erforderlich, da Allman unter „erheblichen Schulden“ leide – darunter eine Steuerschuld von 200.000 Dollar und eine monatliche Unterhaltsverpflichtung von 6.500 Dollar, die er angeblich nicht aufbringen könne.

„Hoffentlich kann seine Gesundheit [in New Hampshire] behandelt und verbessert werden. Und während er sich dort erholt, hoffentlich von der Sucht loskommt und Medikamente bekommt, kann sein finanzielles Schiff wieder auf Kurs gebracht werden“, sagte Gold. „In einer geschlossenen Einrichtung kann er nicht so viel Schaden anrichten – aber der Schaden ist bereits entstanden, und jemand muss sich darum kümmern.“

Cher engagiert Anwalt für Unterhalt

Gold sagte, Cher habe schließlich einen Anwalt beauftragt, die monatlichen Unterhaltszahlungen zu reduzieren, nachdem Allman im Scheidungsverfahren in Verzug geraten war. Ohne weitere gerichtliche Eingriffe seien ihr jedoch die Hände gebunden.

„Sie versucht ihm zu helfen, dafür zu sorgen, dass er wieder der Mensch wird, den sie kennt und liebt“, sagte Gold. „Genauso wie sein Bruder und der Rest der Familie, die alle zutiefst traurig sind über das, was gerade passiert.“

Die Richterin hörte beide Seiten an und erklärte, sie sehe am Freitag keine „Dringlichkeit für ein gerichtliches Eingreifen“. Die für Mai geplante Trust-Auszahlung erfülle nicht die Voraussetzungen eines Notfalls.

Richterin zweifelt an Dringlichkeit

„Da sich der vorgeschlagene Mündel derzeit in einer psychiatrischen Klinik befindet und Anklagen gegen ihn anhängig sind, habe ich keinen Grund zu der Annahme, dass er auf diese Auszahlung zugreifen und sie für illegale Substanzen oder teure Hotels verwenden könnte“, sagte sie.

In einer Stellungnahme gegenüber ROLLING STONE am Donnerstagabend erklärte Allmans weiterer Anwalt Avi Levy, der 49-jährige Gitarrist der Rockband Deadsy sei „enttäuscht, aber nicht überrascht von diesem erneuten Versuch, die Kontrolle über seine Finanzen zu erlangen“. Er und sein Kollege hätten „diese Woche mehrmals mit Elijah gesprochen, und er ist trotz der Umstände guter Dinge“.

Als Cher im Dezember 2023 erstmals eine Vormundschaft anstrebte, erschien Allman persönlich vor Gericht, um sich dagegen zu wehren. Er erklärte, er habe aufgehört, Drogen zu nehmen, und werde seine Finanzen in Ordnung bringen. Richterin Uzcategui lehnte auch damals eine Notfallvormundschaft ab und setzte eine umfassendere Anhörung zu einer möglichen dauerhaften Regelung an – doch dann einigten sich die Parteien außergerichtlich.

Chaosjahre seit dem Vergleich

Seit 2024, so Cher, lebe Allman „weit über seine Verhältnisse“ – er wechsle zwischen „teuren Hotels, die er sich nicht leisten kann“ und Kurzzeitmieten, habe in einer Airbnb angeblich Schäden von mehr als 50.000 Dollar verursacht und bei einem Drogendealer eine Rechnung von 18.000 Dollar angehäuft.

Einem von ROLLING STONE eingesehenen Haftbefehl zufolge wurde Allman am 27. Februar an der St. Paul’s School in Concord, New Hampshire, wegen Hausfriedensbruchs, Bedrohung und einfacher Körperverletzung festgenommen. Der lokale Sender WMUR 9 News berichtete, Allman sei angeblich auf das Schulgelände gelangt, habe vorgegeben, ein potenzieller Elternteil zu sein, sei dann aggressiv geworden und habe einen Schüler mit seinem Spazierstock gestoßen. Allman wurde verhaftet und wieder freigelassen – zwei Tage später folgte eine erneute Festnahme wegen Einbruchs in Windham, New Hampshire, nachdem eine Frau die Polizei gerufen hatte und angab, sie „verstecke sich in einem Schrank“, weil jemand in ihr Haus eingebrochen sei, wie aus einem von ROLLING STONE eingesehenen Polizeibericht hervorgeht. Die Beamten trafen auf eine eingeschlagene Glastür und Allman, der „auf dem Wohnzimmersofa saß und eine Zigarette rauchte“.

Ein Richter in New Hampshire habe laut WMUR am Montag bei einer Anhörung den 16. Juni als Prozesstermin für Allmans Fall im Zusammenhang mit der Concord-Schule festgesetzt. Allman sei bei der Anhörung am Montag nicht persönlich erschienen.

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Muster aus Auszahlung und Absturz

Chers Unterlagen besagen, Allman erhalte 120.000 Dollar jährlich aus dem von seinem Vater eingerichteten Trust. Sobald er eine Zahlung erhalte, werde sie „sofort verschleudert, ohne Rücksicht auf seine Verbindlichkeiten oder sein Wohlbefinden“.

„Es gibt ein klares Muster in Elijahs Verhalten“, behauptet Cher in den von ihrem Anwalt eingereichten Dokumenten. „Nachdem er seine Trust-Auszahlung erhält, checkt er in ein Hotel ein – meistens das Chateau Marmont –, kauft Drogen und konsumiert sie, bis das Geld aufgebraucht ist, landet im Krankenhaus oder überdosiert. Basierend auf diesem Muster wird er die Auszahlung nutzen, um Drogen zu kaufen.“

Allmans Bruder Devon Allman reichte eine eidesstattliche Erklärung zur Unterstützung des neuen Vormundschaftsantrags ein. „Meiner Einschätzung nach ist er derzeit eine Gefahr für sich selbst und nicht in der Lage, sein Leben oder etwaige Gelder, die ihm zugänglich werden könnten, zu verwalten“, schrieb er. „Mein jüngster Besuch, um nach ihm zu sehen, erfüllte mich mit tiefem Schmerz, dessen Verarbeitung mich Wochen kostete. Sein Zustand – körperlich wie geistig – war erschreckend beziehungsweise wahnhaft.“

Devon erklärte, er sei zuvor gezwungen gewesen, „mit einem Heroindealer über eine fünfstellige Drogenschuld zu verhandeln“, weil sein Bruder nicht zahlen konnte. „Das war sehr schwer zu bewältigen. Ich fühlte mich aber aus Sorge um seine Sicherheit verpflichtet zu helfen“, schrieb er. „Ich dränge nachdrücklich darauf, dass Elijah von Geld ferngehalten wird, bis er eine ernsthafte Bereitschaft gezeigt hat, in seine langfristige körperliche und geistige Gesundheit zu investieren.“

Neuer Antrag mit Profi-Vormund

Als Cher 2023 erstmals eine Vormundschaft beantragte, wollte sie selbst als Finanzvormund ihres Sohnes eingesetzt werden. Diesmal bittet sie das Gericht, Jason Rubin, einen zugelassenen privaten Treuhänder, zu bestellen. Sie beantragt, Rubin die Befugnis zu erteilen, die Trust-Auszahlungen ihres Sohnes entgegenzunehmen und damit nach eigenem Ermessen Allmans Ausgaben zu begleichen. Rubin war am Freitag im Gericht anwesend, wandte sich jedoch nicht an die Richterin.