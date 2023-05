Cher besuchte die schwer kranke Tina Turner, bevor sie starb

Nach Tina Turners Tod, der am 24. Mai bekannt wurde, hat Cher nun in einem neu erschienenen Gespräch von ihrem Besuch bei der Sängerin erzählt. Sie sei, trotz ihrer schweren Krankheit, „wirklich glücklich“ gewesen, so die 77-Jährige. „Ich habe angefangen, sie zu besuchen, weil ich dachte: ‚Ich muss diese Zeit in unsere Freundschaft investieren, damit sie weiß, dass wir sie nicht vergessen haben.‘ Wir haben uns abgewechselt, mit ihr Zeit zu verbringen und das hat sie wirklich glücklich gemacht“, sagte sie.

Tina Turner habe Cher anvertraut, dass sie „bereit“ sei zu sterben. „Ich habe keine Lust mehr, das über mich ergehen zu lassen“, zitiert Cher die verstorbene Rock’n’Roll-Sängerin.

Empfehlung der Redaktion „The Hottest Place in the Universe“: Tina Turners innige Beziehung zu David Bowie

Cherilyn Sarkisian, wie die Sängerin aus Kalifornien bürgerlich heißt, erinnert sich, dass Tina Turner ihr bei ihrem ersten Besuch gesagt habe, dass sie nicht viel Zeit zum Abhängen habe. „Dann, fünf Stunden später, haben wir wie verrückt gelacht und sie wollte aufstehen und mir alles zeigen, was sie für ihr Haus gekauft hatte“, fuhr Cher fort. „Sie hatte eine gute Zeit, obwohl sie wirklich krank war und nicht wollte, dass die Leute davon erfahren.“

Später im Gespräch mit Ari Melber verriet Cher, dass Turner eine Dialyse-Maschine im Haus hatte. Das deutet daraufhin, dass Tina Turner an den Folgen ihrer Nierenerkrankung gestorben ist. 2017 hatte ihr Ehemann Erwin Bach eine Niere an sie gespendet.

„Es gibt keine Person, die so ist wie sie“, sagte Cher zum Abschluss des Gesprächs. „Wir waren perfekte Freundinnen füreinander.“