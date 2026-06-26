Chers Sohn weiterhin in der Psychiatrie – Sängerin kämpft um Vormundschaft

Chers Bemühungen, ihren Sohn Elijah Blue Allman unter eine kalifornische Vormundschaft zu stellen, stießen am Donnerstag auf neue Hindernisse: Der Rockerbe erschien per Video aus einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung in New Hampshire – ohne Anwalt – und die Richterin stellte überdies ihre eigene Zuständigkeit in dem Fall infrage.

Cher kämpft seit Jahren darum, die Finanzen ihres Sohnes unter Kontrolle zu bringen. Sie behauptet, Allman – ihr einziges Kind mit der verstorbenen Allman-Brothers-Legende Gregg Allman – leide unter „schwerwiegenden psychischen Problemen und Suchterkrankungen“ und sei nicht in der Lage, mit den 10.000 Dollar monatlich umzugehen, die er aus dem Nachlass seines Vaters erhält. Richterin Jessica A. Uzcategui hatte Chers jüngsten Antrag auf eine Notvormundschaft im April abgelehnt mit der Begründung, sie sehe keine Dringlichkeit, da Allman nach zwei aufeinanderfolgenden Verhaftungen in New Hampshire Anfang des Jahres in Gewahrsam sei.

Bei der Anhörung am Donnerstag erschien Allman auf dem Bildschirm aus seinem Krankenhaus, auf einem Stuhl neben einem Bücherregal sitzend. Er trug ein rosafarbenes T-Shirt mit einer Sonnenbrille im Kragen und erklärte dem Gericht, er wolle sich selbst vertreten. Uzcategui wies das ab und teilte ihm mit, er sei verpflichtet, einen Anwalt zu haben. Da er ohne Rechtsvertretung erschienen war, musste sie den Fall auf den 1. September vertagen.

Zuständigkeit in Frage gestellt

Dann kam ein noch größeres Problem. Die Richterin teilte Chers Anwalt Justin Gold mit, dass sie bezweifle, ob Los Angeles County der richtige Gerichtsstand sei – denn Allman bestreitet die Behauptung seiner Mutter, Kalifornien sei sein rechtlicher Wohnsitz.

„Aus dem Bericht des Gerichtssachverständigen geht hervor, dass Mr. Allman keinerlei Absicht hat, nach Kalifornien zurückzukehren, selbst wenn er aus dem Krankenhaus in New Hampshire entlassen wird. Ich verstehe, dass er dort bis zu anderthalb Jahre festgehalten werden kann und danach entweder in eine Justizvollzugsanstalt oder eine Behandlungseinrichtung in New Hampshire verlegt würde“, sagte die Richterin. „Unter all diesen Umständen scheint es mir nicht so, als würde Mr. Allman in absehbarer Zeit – wenn überhaupt – nach Kalifornien zurückkehren. Ich stelle daher die Zuständigkeit dieses Gerichts infrage.“

Gold wehrte sich vehement dagegen. „Die geäußerten Präferenzen von Mr. Allman werden geäußert, während er in einer psychiatrischen Einrichtung einsitzt und nicht geschäftsfähig ist“, argumentierte er. „Der einzige Grund, warum er gerade in New Hampshire ist, ist, dass er nicht weg kann. Und wenn er jetzt sagt: ‚Ich komme nicht nach Kalifornien zurück‘, nur um sich der hiesigen Zuständigkeit zu entziehen – das wäre der einzige Grund dafür. Sein ganzes Leben spielt sich hier ab.“

Nächster Termin im September

Die Richterin ordnete an, dass Gold bis zum 16. Juli einen Schriftsatz zur Zuständigkeitsfrage einreiche, und warnte Allman, dass sie ihm beim nächsten Termin einen Pflichtverteidiger bestellen werde, sollte er erneut ohne Anwalt erscheinen.

Allmans Probleme hatten Anfang des Jahres wieder Schlagzeilen gemacht. Laut einem Haftbefehl, der ROLLING STONE vorliegt, wurde er am 27. Februar auf dem Gelände der St. Paul’s School in Concord, New Hampshire, wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch, Bedrohung und einfache Körperverletzung festgenommen. Er soll sich unter dem Vorwand, ein potenzieller Elternteil zu sein, auf den Internatscampus geschlichen, sich aggressiv verhalten und einen Schüler mit seinem Gehstock gestochen haben.

Nachdem er nach dem Vorfall an der Schule auf Kaution freigelassen worden war, wurde er zwei Tage später in Windham, New Hampshire, wegen Einbruchs verhaftet. Eine Frau hatte die Polizei gerufen und erklärt, sie „verstecke sich in einem Schrank“, weil jemand in ihr Haus eingebrochen sei. Die eintreffenden Beamten fanden eine zertrümmerte Glastür vor – und Allman „auf dem Wohnzimmersofa sitzend, eine Zigarette rauchend“, wie aus einem Polizeiprotokoll hervorgeht, das ROLLING STONE vorliegt.

Chers düsteres Bild

Chers Gerichtsunterlagen zeichnen ein trostloses Bild davon, wie Allman, 49, seine jährlichen Treuhandausschüttungen von 120.000 Dollar angeblich durch die Finger gehen lässt. Sobald eine Zahlung eingeht, werde sie „sofort verprasst, ohne Rücksicht auf seine Verbindlichkeiten oder sein Wohlergehen“, heißt es in Chers Schriftsätzen. Seit 2024, so behauptet sie, lebe er „weit über seine Verhältnisse“, pendle zwischen „teuren Hotels, die er sich nicht leisten kann“ und Kurzzeitmieten hin und her, habe in einem Airbnb angeblich Schäden von über 50.000 Dollar verursacht und bei einem Drogendealer eine Rechnung von 18.000 Dollar angehäuft.

„Es gibt ein klares Muster in Elijahs Verhalten“, behauptet Cher in den Gerichtsdokumenten. „Nachdem er seine Treuhandausschüttung erhalten hat, checkt er in ein Hotel ein – meistens das Chateau Marmont –, kauft Drogen und konsumiert sie, bis ihm das Geld ausgeht, er im Krankenhaus landet oder eine Überdosis erleidet. Aufgrund dieses Musters wird er, wenn Elijah seine Treuhandausschüttung erhielte, das Geld für Drogen ausgeben.“

Sein Bruder Devon Allman reichte eine eidesstattliche Erklärung ein, in der er den Vormundschaftsantrag unterstützt. „Meiner Meinung nach ist er derzeit eine Gefahr für sich selbst und nicht in der Lage, sein Leben oder etwaige Gelder, die ihm zur Verfügung stünden, zu verwalten“, schrieb Devon. „Mein jüngster Besuch, um nach ihm zu sehen, erfüllte mich mit tiefer, anhaltender Traurigkeit, deren Verarbeitung Wochen meines Lebens in Anspruch nahm. Sein Zustand – körperlich wie geistig – war erschreckend beziehungsweise von Wahnvorstellungen geprägt.“

Devons Einsatz für den Bruder

Devon erklärte, er sei zuvor gezwungen gewesen, „mit einem Heroindealer über einen fünfstelligen Drogenschulden-Betrag“ im Namen seines Bruders zu verhandeln. „Ich dränge nachdrücklich darauf, dass Elijah von Geld ferngehalten wird, bis er sein Engagement für seine langfristige körperliche und geistige Gesundheit unter Beweis gestellt hat“, schrieb er.

Cher hatte erstmals 2023 eine Vormundschaft beantragt und behauptet, Allman „brauche dringend“ Schutz inmitten einer Abwärtsspirale aus Suchtproblemen und psychischen Erkrankungen. Dieselbe Richterin lehnte es damals ab, ihr die Notkontrolle über seine Treuhandzahlungen zu gewähren, und als sich der Fall einer ausführlichen Beweisaufnahme näherte, einigten sich die Parteien im September 2024 auf einen außergerichtlichen Vergleich.

Als Cher ihren Antrag im April erneut einreichte, behauptete sie, Allman habe sein Versprechen nicht gehalten, einen Geschäftsführer einzustellen, und sein Leben sei erneut durch anhaltende Sucht- und psychische Probleme entgleist. Diesmal beantragt Cher nicht, selbst zur Vormundschaftsperson ihres Sohnes ernannt zu werden – sie bittet das Gericht, Jason Rubin, einen zugelassenen privaten Treuhänder, zu bestellen.

Bei einer Anhörung im April verteidigte Gold Chers Bemühungen, das Gericht in das Leben ihres Sohnes einzuschalten. „Sie ist hier draußen und versucht, ihm zu helfen, sicherzustellen, dass er in der Lage ist, die Person zu werden, die sie kennt und liebt“, sagte Gold. „Und dasselbe gilt für seinen Bruder und den Rest der Familie, die alle so traurig über das sind, was gerade passiert.“