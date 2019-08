„Chernobyl“ jetzt auch auf Amazon und anderen Streaming-Diensten verfügbar

Stellan Skarsgård in „Chernobyl“

„Chernobyl“ erzählt die katastrophalen Ereignisse, die sich im Jahre 1986 im Kernkraftwerk der gleichnamigen ukrainischen Stadt abspielten, mit brutaler Detailgenauigkeit in angemessen bedrückender Atmosphere. Von Kritikern und Zuschauern (allerdings nicht von russischen Politikern) wurde sie dafür gefeiert, der Internet Movie Database (IMDb) betitelte sie dem Voting-Ergebnis entsprechend als „beste Serie aller Zeiten“.

In insgesamt fünf Folgen rekonstruiert „Chernobyl“ die Geschehnisse rund um die Kernschmelze im Atomkraftwerk und begleitet die involvierten Charaktere: Wissenschaftler, Politiker, Opfer. Die Idee zur Serie wurde vom „Craig Magazin“ entwickelt, inszeniert hat sie der schwedische Regisseur Johan Renck. Zum Cast gehören unter anderem Stellan Skarsgård in der Rolle des Boris Schtscherbina, einem sowjetischen Politiker, der zur Zeit der Katastrophe die zuständige Regierungskommission leitete, sowie Jared Harris, der den Wissenschaftler Waleri Legassow spielt.

Hier ist die Serie von nun an auch erhältlich:

Bisher stand die Serie in Deutschland nur Besitzern eines Sky-Abos oder Sky-Tickets zur Verfügung. Das hat sich nun aber geändert – Seit Anfang August kann „Chernobyl“ auch via Amazon, iTunes oder Google Play aufgerufen werden. Der Unterschied bestehlt allerdings darin, dass bei diesen Anbietern die Serie nur zum digitalen Kauf zur Verfügung steht und nicht wie bei Sky im Rahmen eines Abonnements angesehen werden kann.

Amazon bietet die Sendung in digitaler HD-Fassung für insgesamt 13,99 Euro an, oder in einzelnen Episoden für jeweils 2,99 Euro. Möchte man ein wenig Geld sparen, ist auch eine niedriger aufgelöste SD-Version erhältlich. Diese kostet 11,99 Euro, oder pro Folge 2,49 Euro. Ab dem 6. September 2019 kann „Chernobyl“ auch ganz einfach als DVD für 16 Euro, oder als Blu-ray für 18 Euro bestellt werden.

