Chip Taylor, Songwriter von „Wild Thing“ und „Angel of the Morning“, mit 86 gestorben

Chip Taylor, der produktive Songwriter hinter den Hits „Wild Thing“ und „Angel of the Morning“, ist am Montag, dem 23. März, im Alter von 86 Jahren gestorben. Sein Tod wurde von seinem Plattenlabel Train Wreck bestätigt. Eine Todesursache wurde nicht genannt.

Taylor, der als Mitglied in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen wurde, hieß bürgerlich James Wesley Voight und war der Bruder von Schauspieler Jon Voight und Geologe Barry Voight. Er war der Onkel von Schauspielerin Angelina Jolie und Schauspieler James Haven.

Taylor schrieb seinen ersten Song mit 12 Jahren, wie ein Porträt des „Guardian“ aus dem Jahr 2023 berichtet, und mit 16 leitete er bereits Wes Voight and the Town Three. Nach einer Tour mit Neil Sedaka und einer Namensänderung zu Chip Taylor begann er, Aufnahmen bei Warner Bros. Records zu veröffentlichen. 1962 hatte er mit „Here I Am“ seine erste Single in den Charts.

„Wild Thing“ wird Legende

Im Laufe seiner Karriere veröffentlichte Taylor zahlreiche Alben und Singles und etablierte sich als einer der erfolgreichsten Songwriter seiner Zeit. Sein erster großer Hit war „Wild Thing“: Der Song wurde 1965 erstmals von Jordan Christopher and the Wild Ones aufgenommen und avancierte 1966 durch die Troggs zum Riesenhit. Eine Live-Version von Jimi Hendrix beim Monterey Pop Festival 1967, bei der der Musiker seine Gitarre in Brand steckte, verankerte den Song endgültig im Kanon der Rockgeschichte. „Wild Thing“ wurde später unter anderem von den Runaways, den Muppets und X gecovert.

„Viele Menschen verstehen nicht, was Raum in einem Song für eine wunderbare Sache sein kann. ‚Wild Thing‘ gibt mir immer noch eine Gänsehaut – wenn ich die Akkorde anschlage und du den Geist des Songs spürst. Das ist ein schönes Gefühl“, sagte Taylor dem „Guardian“ über den Song.

„Angel of the Morning“, erstmals 1967 von Sands aufgenommen, gilt ebenfalls als einer von Taylors einprägsamsten Hits. Die Version von Merrilee Rush and the Turnabouts erreichte 1968 Platz sieben der Hot 100. Dreizehn Jahre später verkaufte sich Juice Newtons Einspielung über eine Million Mal und kletterte auf Platz vier. Shaggy interpolierte den Song aus dem Jahr 1967 schließlich in „Angel“ – der Track aus dem Jahr 2001 erreichte in zwölf Ländern die Spitze der Charts, darunter die USA, Großbritannien und Australien.

„Angel of the Morning“ schrieb sich von selbst

„‚Angel of the Morning‘ ist einfach so ein lebendiger Song, der sich sehr schnell von selbst geschrieben hat“, sagte Taylor dem „Guardian“. „Ich glaube, er wurde von einem Kriegsfilm inspiriert, den ich am Abend zuvor im Fernsehen gesehen hatte, in dem zwei Liebende auf verschiedenen Seiten des Krieges jede gemeinsame Minute nutzten, die sie hatten. Die Leute dachten, es gehe nur um ein schnelles Abenteuer, aber das meinte ich überhaupt nicht so. Es war die mächtigste Liebe zweier Menschen, die sich vielleicht nie wiedersehen würden – sie würden einander für immer lieben, über die Zeit hinaus. Es war ein sehr ernstes Lied.“

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Taylor arbeitete im Laufe seiner Karriere mit einer Vielzahl von Musikern und Songwritern zusammen. Sein umfangreiches Repertoire umfasst „He Sits at Your Table“, aufgenommen von Willie Nelson, „I Can’t Let Go“ (gemeinsam mit Al Gorgoni geschrieben und ursprünglich von Evie Sands eingespielt, später populär gemacht durch die Hollies 1966 und erneut durch Linda Ronstadt 1980) sowie das mitreißende „Any Way That You Want Me“ – ein Track, der von einer langen Liste von Künstlern gecovert wurde, am erfolgreichsten von den Troggs.

„Ich versuche einfach, meinen Geist irgendwohin ziehen zu lassen, und dann versuche ich, ihn einzuholen“, sagte Taylor über das Songschreiben in einem Interview für die Fernsehsendung „Speaking Freely“. „Ich wollte einfach Sachen schreiben, die mich etwas fühlen lassen.“