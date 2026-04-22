Dave Mason, Traffic-Mitgründer und Autor von „Feelin‘ Alright?“, ist mit 79 Jahren gestorben

Dave Mason, der Gitarrist, der den Klassiker „Feelin‘ Alright?“ schrieb, als er noch Mitglied von Traffic war, und später als Solokünstler mit dem treibenden „Only You Know and I Know“ und der Soft-Rock-Ballade „We Just Disagree“ Erfolge feierte, ist am Sonntag gestorben. Er wurde 79 Jahre alt. Eine Todesursache war zunächst nicht bekannt.

„Im Namen seiner Familie teilen wir mit tiefer Trauer die Nachricht vom Tod Dave Masons mit“, heißt es in einem Statement. „Dave Mason führte ein bemerkenswertes Leben, das er der Musik und den Menschen widmete, die er liebte.“

Mason begann seine Karriere bei Traffic und bescherte der psychedelischen Band mit „Hole in My Shoe“ ihren größten britischen Hit. Kurz nachdem die Single 1967 auf Platz zwei geklettert war, verließ er die Band – ein früher Hinweis auf den Wandertrieb, der zu seinem Markenzeichen werden sollte. Im Laufe seiner Karriere spielte Mason bei Aufnahmesessions der Rolling Stones, Jimi Hendrix und George Harrison mit, stand neben Eric Clapton auf einer Tournee mit Delaney & Bonnie and Friends und verbrachte sogar Anfang der Neunziger eine Zeit lang bei Fleetwood Mac. Später lachte er darüber, dass er „so eine Art Forrest Gump des Rock“ sei – eine Aussage, die er gegenüber der „USA Today“ machte, als er 2024 seine Memoiren „Only You Know and I Know“ bewarb.

Kindheit und frühe Karriere

Dave Mason wurde am 10. Mai 1946 in Worcester geboren und wuchs in den Midlands auf, etwa 20 Kilometer von dem Ort entfernt, wo Robert Plant und John Bonham aufgewachsen waren; in der Nähe lebte auch Jim Capaldi, der später sein Bandkollege bei Traffic werden sollte. Als Kind sang Mason im Schulchor, doch seine Leidenschaft für Musik wurde durch den Urknall des Rock & Roll entfacht – besonders durch die Musik von Buddy Holly. Mit 16 Jahren begann er Gitarre zu spielen und trat professionell mit der Instrumentalrockgruppe the Jaguars auf. Nach der Veröffentlichung von „Opus to Spring“ im Jahr 1963 verließ er die Band und tat sich mit Capaldi in den Hellions zusammen, die zwischen 1964 und 1965 durch Großbritannien und Deutschland tourten.

Die Hellions nahmen 1965 eine Handvoll Singles auf, die erste davon war „Daydreaming of You“, ein von Jackie De Shannon geschriebener und von Kim Fowley produzierter Song. Da keine dieser Singles großen Erfolg hatte, fungierte die Gruppe eine Zeit lang als Vorband für P.J. Proby, danach löste sich Mason allmählich von der Band. Er spielte weiter Gigs und verdiente sich etwas dazu, indem er als Roadie für die Spencer Davis Group arbeitete – das hochoktanige R&B-Ensemble mit dem jugendlichen Steve Winwood an Keyboards und Gitarre. Mason arbeitete sich in den inneren Kreis der Spencer Davis Group vor und sang bei einigen ihrer Sessions im Hintergrund. 1967 verließ Winwood Spencer Davis, um gemeinsam mit Mason und Capaldi Traffic zu gründen; als viertes Mitglied kam Flötist Chris Wood hinzu.

In den Anfangstagen probten Traffic buchstäblich im Rückzug: Sie lebten in einem Cottage, jammten und fanden dabei ihren Sound – und verbanden die barocken britischen Fantasien des frühen Pink Floyd mit der Melodiösität der Beatles. Im Laufe des Jahres 1967 landete Traffic auf Anhieb drei Top-Ten-Hits in England: „Paper Sun“, „Here We Go Round the Mulberry Bush“ und „Hole in My Shoe“, Letzteres von Mason geschrieben und gesungen. Der Erfolg von „Hole in My Shoe“ überwältigte ihn, und Mason zog sich aus der Band zurück. 1968 veröffentlichte er die Solo-Single „Little Woman“ und produzierte „Music in A Doll’s House“, das Debütalbum der exzentrischen Progressiv-Rocker The Family – bevor er sich überreden ließ, zu Traffic zurückzukehren, weil der Rest der Gruppe für ihr zweites Album nicht genug Originalmaterial hatte.

„Feelin‘ Alright?“ und der Bruch

Mason schrieb die Hälfte von „Traffic“, darunter „Feelin‘ Alright?“ – die einzige Single des Albums. Für die Band war es kein Hit, doch Joe Cockers Cover von 1969 machte den Song allgegenwärtig. Kurz nach der Veröffentlichung von „Traffic“ im Jahr 1968 wurde Mason aus der Band geworfen. In seinen Memoiren schilderte er später, dass Winwood ihm sagte: „Ich mag nicht, wie du schreibst. Ich mag nicht, wie du singst. Ich mag nicht, wie du spielst. Und wir wollen dich nicht mehr in der Band.“

Mason war längst ein vertrautes Gesicht bei Aufnahmesessions – er spielte die drohnende Shehnai auf „Street Fighting Man“, der Rolling-Stones-Single, die von Jimmy Miller produziert wurde, der auch Traffics frühe Alben betreute – und trieb nach seinem Rauswurf durch verschiedene musikalische Konstellationen. Er jammte mit Cream-Schlagzeuger Ginger Baker, tauchte bei den Sessions für George Harrisons „All Things Must Pass“ auf und spielte eine zwölfsaitige Akustikgitarre auf Jimi Hendrix‘ „All Along the Watchtower“. Hendrix spielte mit dem Gedanken, Mason in die Experience aufzunehmen, doch daraus wurde nichts. Auch eine Reunion mit Capaldi und Wood in Wooden Frog scheiterte.

Mason zog nach Amerika, wo Gram Parsons – ein Bekannter aus Rolling-Stones-Kreisen – ihm den Weg ins Los Angeles des Rock ebnete. Mason schloss sich Delaney & Bonnie & Friends auf Tourneen durch Amerika und Großbritannien an, wo er Seite an Seite mit Eric Clapton spielte. Auf dieser Tour sang er „Only You Know and I Know“, den Song, der zum Herzstück von „Alone Together“ wurde – seinem 1970er Debüt für Blue Thumb Records. Aufgenommen in Tulsa mit einer Crew, die größtenteils aus dem Umfeld von Delaney & Bonnie stammte, legte „Alone Together“ einen vielversprechenden Start für Masons Solokarriere hin – den er selbst durch ein Duettalbum mit Cass Elliot im Jahr 1971 wieder komplizierte.

Solokarriere und Streitigkeiten

Als „Dave Mason & Cass Elliot“ erschien, steckte Mason bereits in einem Vertragsstreit mit Blue Thumb, der dazu führte, dass das Label 1972 „Headkeeper“ und „Dave Mason Is Alive!“ ohne seine Zustimmung veröffentlichte. In seiner Auszeit nahm er ein Angebot an, bei Claptons Derek & the Dominos einzusteigen, verließ die Band jedoch nach einem einzigen Gig – die durch Drogen bedingte Lethargie des Gitarristen zehrte an ihm. Er stimmte zu, vorübergehend zu Traffic zurückzukehren und spielte auf einer Tournee mit, die auf „Welcome to the Canteen“ dokumentiert wurde.

Nachdem sein Konflikt mit Blue Thumb beigelegt war, wechselte Mason zu Columbia und veröffentlichte im Oktober 1973 „It’s Like You Never Left“ – auf dem Album-Track „The Lonely One“ spielte Stevie Wonder mit. Zwei weitere Alben, „Dave Mason“ und „Split Coconut“, folgten auf dem Fuß, und Mason baute sich durch ausgiebiges Touren eine treue Fangemeinde auf. „Certified Live“ bot 1976 einen Querschnitt seiner Konzerte.

Mason tauchte auf einem weiteren Superstar-Hit auf, als er Gitarre auf „Listen to What the Man Says“ spielte, dem 1975er Smash von Paul McCartney & Wings. Bald darauf hatte er seinen eigenen großen Hit: „We Just Disagree“, eine Ballade, die sein Gitarrist Jim Krueger geschrieben hatte. Der Song bildete das Rückgrat von 1977s „Let It Flow“, und mit 1978s „Mariposa de Oro“ folgte ein weiteres erfolgreiches Album, bevor er seinen Columbia-Vertrag 1980 mit „Old Crest on a New Wave“ abschloss. Der Albumtitel spielte auf die New Wave an, die klassische Rocker aus den Charts fegte – doch die Platte hatte mit Michael Jackson noch einen anderen Vorboten der Achtziger: Er duettierte mit Mason auf „Save Me“. Jackson nahm den Job an, weil er „Feelin‘ Alright“ als Zwölfjähriger mit Diana Ross in einer Fernsehshow gesungen hatte.

Die stillen Achtziger und Fleetwood Mac

Die Achtziger verliefen für Mason schleppend. Er sagte später: „Der jeweils neueste Trend war etwas, womit ich nichts zu tun haben wollte. Ich passte damals einfach nicht ins Geschäft.“ Verstrickt in einen weiteren Vertragsstreit mit Columbia Records, tourte Mason mit Krueger als Duo und veröffentlichte 1987 „Two Hearts“ bei MCA – es sollte sein letztes Album bei einem Major-Label bleiben.

1993 stieß Mason zu Fleetwood Mac und war auf dem 1995er Album „Time“ zu hören, der ersten Platte seit zwanzig Jahren ohne Stevie Nicks. 1998 schloss er sich erneut Capaldi an, für eine Tournee, die auf „Live: The 40,000 Headmen Tour“ festgehalten wurde. Es war das letzte Mal, dass die beiden in gutem Einvernehmen miteinander umgingen. Mit Winwood gab es erneut Reibereien, als Traffic 2003 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. In seinen Memoiren schreibt Mason, dass Capaldi Winwood auf dem Sterbebett 2005 bat, Traffic nicht neu zu gründen.

Unbeeindruckt davon veröffentlichte Mason 2008 „26 Letters and 12 Notes“, sein erstes Album seit zwanzig Jahren. Sechs Jahre später folgte „Future’s Past“, und 2020 nahm er „Alone Together“ neu auf. In seinen letzten Jahrzehnten konzentrierte er sich jedoch vor allem aufs Live-Spielen, gekrönt von einer Tournee namens „Traffic Jam“ im Jahr 2004. Ein ungewöhnliches Finale für einen Musiker, dem die Bühne nie wirklich behagte. „Ich stehe immer noch nicht gerne da oben im Scheinwerferlicht. Ich fühle mich sehr unwohl dabei“, sagte er 2020 gegenüber Rock Cellar. „Ich bin kein Rockstar – so kann man das wohl sagen. Ich wollte das nie sein. Ich wollte einfach großartige Musik schreiben, Geld verdienen und Spaß haben. Und als ich jünger war, Mädchen kennenlernen.“