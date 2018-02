Chris Cornells Witwe bricht Schweigen: Es gab Anzeichen für den Suizid

In einem neuen Interview spricht die Witwe Chris Cornells, Vicky, über den Suizid des Soundgarden-Sängers. Das Gespräch wird in den USA am Mittwochmorgen bei „Good Morning America“ ausgestrahlt (Teaser unten).

„Mein Ehemann war weit entfernt davon ein Rockstar-Junkie zu sein“, sagte Vicky Cornell zu ABC-Interviewerin Robin Roberts. „Er war der beste Ehemann, der allergrößte Vater. Ich habe einen Seelenverwandten verloren, die Liebe meines Lebens.“

Cornell diskutiert auch die Zurechnungsfähigkeit ihres Gatten – im Blut seiner Leiche wurden Spuren von sieben verschiedenen Medikamente gefunden. Zwar hat die Gerichtsmedizin ausgeschlossen, dass Chris Cornell sich unter Drogeneinfluss erhängte, dennoch blieb das Thema bis heute im Raum.

„Ich weiß, die Leute sagen zu mir ‚Du kannst nichts dafür‘. Und ich versuche mich auch daran zu halten. Aber es gab Anzeichen für das, was kommen würde. “

Vicky Cornell im Interview: