Jetzt haben wir’s! Black Crowes verschuldeten Oasis-Reunion!

Als die zerstrittenen Brüder Chris Robinson und Rich Robinson ihre Differenzen beiseitelegten und die Black Crowes 2019 reunierten, schauten zwei Mitglieder einer anderen zerbrochenen Bruder-Band genau hin – zumindest nach Ansicht von Crowes-Sänger Chris Robinson.

In einem Auftritt im Nashville-Now-Podcast des ROLLING STONE, aufgezeichnet zur Promotion ihres neuen Albums „A Pound of Feathers“, das die Black Crowes in Nashville eingespielt haben, erklärt Chris, seine wiederhergestellte Beziehung zu Gitarrist Rich habe Liam Gallagher und Noel Gallagher den Weg gewiesen, dasselbe 2025 zu tun.

„Natürlich haben wir das. Daran habe ich keinen Zweifel“, sagt er. „Ich kümmere mich nicht darum, was Noel oder Liam sagen. Die werden so stark davon beeinflusst, wie es zwischen Rich und mir läuft.“ Rich, der neben ihm saß, lachte nur.

Barometer der Familiendynamik

Aber Chris, stets in Fahrt, legte nach. „Ich würde sagen, wir sind der Maßstab für ihre Familiendynamik. Das ist einfach eine Tatsache“, sagt er. „Und ich würde gerne sehen, wie einer von beiden das abstreitet.“

Die beiden Rockbands – die eine in den Achtzigern in Atlanta gegründet, die andere zu Beginn der Neunziger in Manchester – verbindet tatsächlich eine gemeinsame Geschichte. 2001 gingen die Black Crowes und Oasis gemeinsam als Co-Headliner auf eine Tour durch die USA und Kanada. Die als „The Tour of Brotherly Love“ betitelte Tournee umfasste auch Spacehog, eine weitere Geschwister-Band, angeführt von Royston und Antony Langdon, die 1995 mit „In the Meantime“ einen Hit landeten.

Auch wenn die Kombination aus Black Crowes und Oasis auf dem Papier nach Katastrophe klingt, hat Rich Robinson nur gute Erinnerungen an die Tour. „Es war großartig“, sagt er. „Das war eine fantastische Tour.“

Sechs Jahre Pause, dann Versöhnung

2019 begruben die Robinsons das Kriegsbeil und reformierten ihre Band – sechs Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Auftritt. „Ich habe [unserem Freund] gesagt: ‚Mann, es wäre einfach schön, wieder Songs mit meinem Bruder spielen zu können’“, erzählte Rich damals dem ROLLING STONE. „Und er sagte: ‚Weißt du, Chris hat mir dasselbe gesagt.’“

Nach der Pandemie gingen die Crowes 2021 wieder auf Tour und haben seitdem nicht aufgehört. 2024 veröffentlichten sie das Grammy-nominierte „Happiness Bastards“, produziert vom Nashviller Produzenten Jay Joyce – und kehrten mit Joyce nach Music City zurück, um „A Pound of Feathers“ aufzunehmen.

Oasis beendeten ihre Stadion-Reunion-Tour unterdessen im vergangenen November. Berichten zufolge arbeitet die Band bereits an neuen Songs und plant eine Rückkehr auf die Bühne im Jahr 2027.

