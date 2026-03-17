Oasis-Reunion-Doku: vier Stunden lang und „phänomenal“

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Die unkonventionelle Dokumentation über Oasis‘ monumentale Reunion-Tour 2025 soll derzeit rund vier Stunden lang sein – Produzent Steven Knight bezeichnet sie als „phänomenal“.

Knight gab in einem aktuellen Interview bei Project Big Screen einige weitere Einblicke in das geheimnisumwitterte Projekt. Er beschrieb es als „Dokumentarfilm mit Handlung“ und sagte, es habe „tatsächlich eine Geschichte“. Was genau das bedeutet, ließ Knight offen – es deutet jedoch darauf hin, dass der Film fließend zwischen Fakt und Fiktion wechseln könnte, ähnlich wie Martin Scorseses Film über Bob Dylans Rolling-Thunder-Revue-Tour oder Charli XCXs „The Moment“.

Die einzigen weiteren Details, die Knight über die Oasis-Doku preisgab: Die aktuelle Laufzeit von vier Stunden wird – leider – noch auf ein handlicheres Maß gekürzt. Außerdem sprach er darüber, wie sehr er es genossen habe, die Brüder Noel und Liam Gallagher für den Film zu interviewen.

„Einfach ein Zitat nach dem anderen“

„Die liefern einfach ein Zitat nach dem anderen, die sind so unglaublich komisch“, sagte Knight.

Knight, der Schöpfer der Netflix-Erfolgsserie „Peaky Blinders“ (und Autor des kommenden Kinofilms), produzierte die Oasis-Doku; Regie führten Dylan Southern und Will Lovelace. Die beiden hatten zuvor den LCD-Soundsystem-Konzertfilm „Shut Up and Play the Hits“ aus dem Jahr 2012 sowie die Dokumentation „Meet Me in the Bathroom“ von 2022 gedreht – basierend auf Lizzy Goodmans gleichnamigem Buch über den Indie-Rock-Boom im New York der frühen 2000er-Jahre.

Oasis beendeten ihre Reunion-Tour 2025 im vergangenen November nach einer Reihe von Shows in Südamerika. Abseits der Dokumentation hat die Band keine offiziellen Pläne für die Zukunft – was Liam Gallagher allerdings nicht davon abhält, vage Andeutungen über eine weitere Tour zu streuen. Ende Dezember antwortete er auf einen Tweet über das Ende von Oasis 2025 mit den Worten: „Bring on 2027 I mean 2026 I mean happy easter.“