Chris Robinson sieht sich als Vorbild für die Oasis-Reunion

Chris Robinson war zu Gast bei „Jimmy Kimmel Live“ und coverte Otis Reddings Track „Fa-Fa-Fa-Fa-Fa (Sad Song)“ von 1966. Der Black-Crowes-Frontmann wurde dabei von Rachael Price und der Hausband der Late-Night-Show, den Cletones, begleitet – für eine durch und durch bluesige Interpretation.

Robinson erklärte Jimmy Kimmel, er habe den Song ausgewählt, weil Redding sein „liebster Soul-Sänger“ sei. „Da ich ursprünglich aus Atlanta komme, sind R&B, Soul, Funk – das alles ein wesentlicher Bestandteil des Rock ’n‘ Roll, den wir machen“, sagte er.

Die Black Crowes haben kürzlich ihr zehntes Studioalbum „A Pound Of Feathers“ veröffentlicht, das mit dem Nashville-Produzenten Jay Joyce eingespielt wurde. Die Band wurde im Februar zudem für die „Rock & Roll Hall Of Fame“ vorgeschlagen. Robinson sprach mit Kimmel über die Nominierung und die neue Musik der Band – sowie über sein hartnäckiges Problem, auf der Bühne Songtexte zu vergessen.

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Versöhnung mit der Hall Of Fame

Kimmel erinnerte Robinson daran, dass er 2017 erklärt hatte, er werde „nicht hingehen“, sollte er in die „Rock & Roll Hall Of Fame“ aufgenommen werden. Der Musiker räumte ein, er sei damals dem ganzen Thema gegenüber „negativ eingestellt“ gewesen.

„Das hat sich definitiv geändert“, sagte er jetzt. „Als ich diesen skandalösen Kommentar abgegeben habe, war ich gar nicht bei den Black Crowes. Aber es stimmt schon: Die Black Crowes, mein Bruder und ich, waren eher dafür bekannt, uns gegenseitig zu hassen, als für die Songs und die Musik. Bei Oasis hat das funktioniert. Ich weiß nicht, warum es bei uns nicht geklappt hat.“

Robinson und sein Bruder Rich legten ihren Streit bei und vereinten die Band 2019 wieder, was er als die „erfüllendste und beglückendste“ Erfahrung bezeichnete. „Es ist fantastisch gewesen“, resümiert er.

Barometer für die Gallaghers

Die Black Crowes waren kürzlich im ROLLING-STONE-Podcast

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zu Gast, wo Robinson behauptete, seine wiederhergestellte Beziehung zu Rich habe Liam und Noel Gallagher den Weg gewiesen, 2025 dasselbe zu tun.

„Natürlich haben wir das. Daran habe ich keinen Zweifel“, sagte er. „Es ist mir egal, was Noel oder Liam sagen. Sie werden so stark davon beeinflusst, wie es zwischen Rich und mir läuft. Ich würde sagen, wir sind das Barometer für ihre Familiendynamik. Das ist schlicht eine Tatsache. Und ich würde gerne sehen, wie einer von beiden das abstreitet.“