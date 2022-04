Chris Rock nennt Bedingungen für Interview über Oscar-Ohrfeige

Foto: AFP via Getty Images, ROBYN BECK. All rights reserved.

Chris Rock trat am 8. April 2022 im Fantasy Springs Resort-Casino in Indio, Kalifornien auf und sprach gleich zu Beginn seiner Show über die Ohrfeige von Will Smith bei den diesjährigen Oscars. Zwar äußerte sich der Comedian nicht ausführlich über den Eklat und seine Folgen – jedoch nannte er eine Grundbedingung für eine ausführliche Stellungnahme:

„Mir geht es gut, ich habe eine eigene komplette Show und ich werde nicht darüber sprechen, bis ich bezahlt werde. Das Leben ist gut. Ich habe mein Gehör wieder“, sagte Rock. Soll heißen: Gesundheitlich geht es mit ihm nach der Backpfeife wieder bergauf. Und die Oscar-Schelle passt nicht wirklich zu seinem neuen Stand-Up-Programm „Ego Death World Tour“.

Analyse der Oscar-Schelle:

Empfehlung der Redaktion Chris Rocks Bruder fordert Will Smiths Ausschluss von den Oscar-Verleihungen

Ebenfalls am 8. April entschied die Academy of Motion Picture Arts, dass die Oscars die kommenden zehn Jahre ohne Will Smith stattfinden werden: Er erhalte bis 2032 keinerlei Einladung von seiten der Akademie mehr. Seinen Preis darf Will jedoch behalten; theoretisch ist es auch möglich, dass er bis dahin wieder nominiert wird. Smith fasste sich in seiner Reaktion auf den Beschluss der Filmakademie kurz: „Ich akzeptiere und respektiere die Entscheidung der Academy.“