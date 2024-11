Die besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten (143): „Men in Black“

Irgendwo, in einer weit, weit entfernten Galaxie, schickt Georges Méliès nie eine Gruppe von Leuten auf eine Reise zum Mond. Die Abenteuer von Weltraumforschern und Zeitreisenden, Androiden und außerirdischen Rassen begeistern keine Generation von Kindern, die in der Samstagsmatinee Popcorn mampfen.

Der Name Luke Skywalker sagt niemandem etwas. Ebenso wenig wie Marty McFly, „Mad“ Max Rockatansky oder Godzilla. Riesige prähistorische Monster erwachen nicht aus ihrem jahrhundertelangen Schlummer und zerstören keine einzige Metropole. E.T. kommt nie auf der Erde an. Also muss er auch nie nach Hause gehen. Thomas „Neo“ Anderson ist nur ein weiterer Computerprogrammierer. HAL 9000 ist nur eine Rechenmaschine.

Möge die Macht mit Ihnen sein

Wie langweilig wären die Filme. Und wie beraubt wären wir Zuschauer. Wenn es die Science-Fiction nicht gäbe. Oder sie nie über das Entwicklungsstadium „Das ist nur für Akademiker“ hinausgekommen wäre. Seit die kugelförmige Rakete 1902 dem Mond ein blaues Auge verpasste und einer sehr jungen Kunstform ein Element der Fantasie hinzufügte, sind diese spekulativen und fantasievollen Geschichten, die in den Weiten des Weltraums und/oder auf unserer eigenen verbrannten Erde spielen, ein fester Bestandteil einer ausgewogenen Kinokost. Diese Filme haben uns Visionen von Utopien und Dystopien vermittelt. Tiefe Fragen über die menschliche Erfahrung und das Für und Wider der künstlichen Intelligenz gestellt. Uns begeistert und zum Nachdenken gebracht. Einst galt die Science-Fiction nur als Nische für Nerds. Heute ist das Genre breit genug, um alles von „Ad Astra“ bis „Zardoz“ zu umfassen.

Als es an der Zeit war, eine Rangliste der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten aufzustellen, konnten wir nicht bei 100 aufhören. Stattdessen haben wir die Liste mit 50 zusätzlichen Einträgen aufgestockt. Um auch den pulpigen, poppigen und perversen Beiträgen – ganz zu schweigen von einigen unserer persönlichen Favoriten -, die normalerweise in solchen Listen nicht erwähnt werden, ein gutes Zeugnis auszustellen. Es gab mehr als nur ein paar Diskussionen, als es um die Auswahl ging. Es wurde auch schon früh entschieden, dass Superheldenfilme als Ganzes normalerweise nicht in den Bereich der Science-Fiction fallen, so dass das MCU und andere Filme in dieser Liste nicht vorkommen. Mit einer sehr bemerkenswerten Ausnahme. Hier sind unsere Favoriten für das Beste, was das Genre zu bieten hat. Lebt lange und in Frieden. Möge die Macht mit Ihnen sein.

Weitere Berichte von: A.A. Dowd, David Fear, Elisabeth Garber-Paul, Andy Greene, Tim Grierson, Kory Grow, Brian Hiatt, Joseph Hudak, CT Jones, Noel Murray, Jason Newman, Keith Phipps, Rob Sheffield, Mosi Reeves, Katie Rife, Scott Tobias, Esther Zuckerman.

Die besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten (143): „Men in Black“

Barry Sonnenfelds Verfilmung der Comicserie über eine geheime Regierungsbehörde, die das Universum schützt, wird für immer in Erinnerung bleiben, weil sie uns das überschwängliche Paar Will „Ich sehe gut aus!“ Smith und dem geradlinigen Tommy Lee Jones liefert.

Aber es ist die Art und Weise, wie New York City in eine wortwörtliche Freakshow außerirdischer Kreaturen verwandelt wird. Von Frank dem Mops (eigentlich ein Außerirdischer, der nur wie ein Mops aussieht) bis zu Tony Shaloubs Kopf-regenerierendem Pfandhausbesitzer.

Es ist eine perfekt inszenierte Science-Fiction-Komödie, die eine Vielzahl von Verschwörungstheorien über die Besucher unter uns aufgreift. Wenn man den Film jedoch auf seine Elemente reduziert, geht es in „Men in Black“ im Wesentlichen darum, dass New York City der großartigste Ort der Welt ist. Egal, ob man aus dem Weltall kommt oder hier auf der Erde lebt.