Christina Aguilera, Will Smith und The Roots feiern Amerikas 250. Jubiläum in Philadelphia

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Einige der bekanntesten Künstlerinnen und Künstler aus Pennsylvania werden Amerikas 250. Geburtstag in der Nähe der Liberty Bell feiern – im Rahmen eines Events namens One Philly: Unity Concert for America. Zu den Vertreterinnen und Vertretern des Keystone State zählen Christina Aguilera, Will Smith und Jazzy Jeff, The Roots, Jill Scott, Kathy Sledge sowie State Property. Künstler, die nicht von sich behaupten können, „West Philadelphia, born and raised“ zu sein, sind Seal und Infinity Song. Wanda Sykes, die in der Nähe von Philly lebt, wird das sechsstündige Konzert moderieren, das auf dem Benjamin Franklin Parkway in Philadelphia stattfindet – natürlich am 4. Juli.

Das Event, das die Veranstalter als „eine überparteiliche Feier der Einheit, Vielfalt und Demokratie“ beschreiben, ist kostenlos und für alle offen. Die Organisatoren des Konzerts – darunter Questlove, Scott Mirkin und Shawn Gee – wollen aus One Philly das größte kostenlose Konzert des Landes machen. Offizielle Gastgeber sind die Stadt Philadelphia und ESM Productions. Pläne zur Übertragung des Events sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Die Tore öffnen um 15:00 Uhr, das Konzert beginnt zwei Stunden später. Ein Feuerwerk über dem Philadelphia Museum of Art soll um 23:45 Uhr den Abend beschließen. Alle Informationen zum Event sind auf der Website der Stadt Philadelphia verfügbar.

Philly, wo alles begann

„An der Feier zu Amerikas 250. Jahrestag mitzuwirken – in Philly, wo die Geschichte des Landes begann – ist eine unglaubliche Ehre“, erklärte Mirkin in einem Statement. „Unser Ziel ist es, eine Produktion zu liefern, die sich global anfühlt und gleichzeitig tief im Geist von Philly verwurzelt ist.“

„Unser Konzert zum Vierten Juli ist eine historische Heimkehr für viele der strahlendsten Stars unserer Stadt“, sagte Philadelphias Bürgermeisterin Cherelle L. Parker in einem Statement. „Durch die Verbindung der Vision unseres Bürgermeisterbüros und so vieler anderer Stadtverantwortlicher, der globalen Ausstrahlung und Produktion von Scott Mirkin sowie des unvergleichlichen musikalischen Erbes von The Roots und Live Nation Urban wird das One Philly Unity Concert For America die Seele Philadelphias und den Geist unserer Nation auf einer wirklich globalen Bühne feiern.“

Anlässlich Amerikas 250. Geburtstags hat ROLLING STONE großartige Amerikanerinnen und Amerikaner gebeten, einige der Geschenke zu würdigen, die das Land der Welt gemacht hat – darunter Barack Obama, Kid Mero, Chaka Khan und viele mehr.