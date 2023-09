Chrissie Hynde fühlt sich „schuldig“ für die Drogentode ihrer Bandmitglieder

Foto: Getty Images, Matthew Baker. All rights reserved.

Pretenders-Frontfrau Chrissie Hynde teilte mit, dass sie sich für die frühen Tode ihrer Bandmitglieder in den 80ern „schuldig“ fühlt. Band-Mitgründer Pete Farndon und James Honeyman-Scott starben mit kurzem Abstand zueinander an den Folgen ihres Drogenkonsums.

Honeyman-Scott erlag 1982 im Alter von 25 einer Kokainintoxikation, nur zwei Tage, nachdem Farndon wegen seines Heroinkonsums aus der Band entlassen wurde. Farndon ertrank ein Jahr darauf in einem Bad, als er nach einer Überdosis das Bewusstsein verlor.

„Ich bin schuldig“, sagt Hynde gegenüber „Record Collector“. „Wenn es wahr ist, dann ist das kein großes Wort. Es ist nur dann ein großes Wort, wenn man sich schuldig fühlt, ohne schuldig zu sein. Aber wenn du wirklich schuldig bist, dann solltest du deine Hand heben und sagen ‚schuldig wie angeklagt‘.“

Die Sängerin fährt fort: „Ich versuchte nicht, sie von den Drogen abzubringen und ich war sogar ein Teil davon. Es ist nicht so, als wäre ich ihre Mutter und wir gingen auf Tour und es war alles sehr hart. Ich hatte Probleme mit Pete — also ist es vielleicht keine Schuld, aber ich wünsche mir, ich hätte einiges besser gemacht.“

Auch sage Hynde, dass die Band sich seit Farndon und Honeyman-Scotts Tod nicht mehr anfühlt wie die echten Pretenders. „Seit Pete und Jimmy gestorben sind und weil ich Leute ersetzen musste, ist es jetzt eher eine Pretenders-Tribute-Band, die den Namen The Pretenders trägt“, sagt sie dazu.

Die 1982 Single „Back On The Chain Gang“ veröffentlichten die Pretenders als Tribut für Honeyman-Scott, der zu der Zeit, als der Song geschrieben wurde, noch am Leben war.

Am Freitag (15. September), erscheint „Relentless“, das 12. Studioalbum der Pretenders. Darauf folgen zwei Gigs in Liverpool und Kingston Upon Thames.