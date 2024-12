Taylor Swift, Pink, Coldplay: Die finanziell erfolgreichsten Touren ’24

Was für Tournee-Rekorde gab es 2024 zu verzeichnen? Jetzt ist bekannt gemacht geworden, welche Umsätze die zehn erfolgreichsten Künstler:innen einfahren konnten.

Taylor Swift überragt mit „Eras“-Tour

Die Musikfachzeitschrift „Pollstar“ hat ermittelt, was vielen schon klar gewesen sein dürfte: Taylor Swifts gigantische „Eras“-Tour belegt den ersten Platz der finanziell erfolgreichsten Touren des Jahres. Der Popstar stellte mit Einnahmen von 2,2 Milliarden US-Dollar sogar einen All-Time-Rekord auf. Die Stadiontournee dauerte insgesamt 21 Monate an und umfasste insgesamt 149 Konzerte. Sie endete am 08. Dezember im BC Place Stadium in Vancouver, British Columbia.

Schon im Dezember 2023, als die „Eras“-Tour zur Hälfte vorbei war, hatte Swift eine Milliarde US-Dollar eingenommen. Und bereits davor hatte man spekuliert, dass die Tournee nach ihrem Ende die gewinnbringendste der Musikgeschichte sein könnte. Weltweit besuchten geschätzt 10.168.000 Millionen Menschen die „Eras“-Shows.

Pink, Coldplay und Springsteen folgen kurz darauf

Auf der Liste der lukrativsten Konzertreihen 2024 finden sich außerdem Coldplay (zweiter Platz) mit ihrer „Music of the Spheres Tour“, die zwar sehr erfolgreich war, aber nicht einmal die Hälfte von Swifts Einnahmen generierte. Dahinter folgen Künstler:innen wie Pink (dritter Platz), Bruce Springsteen (fünfter Platz), Rolling Stones (sechster Platz), Bad Bunny (siebter Platz), Metallica (neunter Platz) und Madonna (zehnter Platz).

Die Top 10 der umsatzstärksten Musiktourneen 2024 im Überblick