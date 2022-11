Christina Applegate trotzt Multipler Sklerose bei Walk-of-Fame-Ehrung

Schauspielerin Christina Applegate wurde am Montag mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood geehrt. Applegate kam selbst zu der Zeremonie und hatte damit ihren ersten öffentlichen Auftritt, seit sie im vergangenen Jahr ihre MS-Diagnose bekanntgemacht hatte.

„Dieser Tag bedeutet mir mehr, als ihr euch vorstellen könnt“, sagte Applegate in ihrer Dankesrede. „Das ist eine unglaubliche Ehre.“ Auf ihre Erkrankung ging sie mit Humor ein. „Oh, übrigens habe ich eine Krankheit“, sagte sie beiläufig während der Rede, bei der sie gestützt werden musste. „Habt ihr das nicht bemerkt? Ich habe nicht einmal Schuhe an.“

Multiple Sklerose ist eine schnell fortschreitende Erkrankung des zentralen Nervensystems. Eine Heilmethode konnte bisher nicht entdeckt werden, die Krankheit kann aber zumindest eingedämmt werden.

Mit der Ehrung ging für Applegate anscheinend ein Kindheitstraum in Erfüllung. „Ich habe ein sehr interessantes Leben gehabt, aber dieses Leben begann als kleines Mädchen, das auf genau dieser Straße in genau diesem Kino in der Schlage stand, um ‚Star Wars‘ zu sehen“, erzählte Applegate. „Und ich schaute auf diese Dinger und dachte, ‚Wer sind diese Leute? Was haben sie gemacht? […] Egal, ich will einen haben‘.“

Applegate wurde vor allem durch ihre Rolle als Kelly Bundy in der Soap „Eine schrecklich nette Familie“ bekannt. Zuletzt war sie in der Netflix-Serie „Dead to Me“ zu sehen. Applegates Erkrankung wirkte sich auch auf die Dreharbeiten aus, teils konnte sie keine Treppen steigen.