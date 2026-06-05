Christopher Nolans „The Odyssey“ löst Ticket-Chaos aus: AMC und andere Seiten brechen zusammen

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Nun ja – Tickets für Christopher Nolans kommendes Epos „The Odyssey“ zu ergattern, entwickelte sich offenbar selbst zur beschwerlichen Odyssee. Am Donnerstag, als die Karten für Spezialformate wie IMAX und PLF in den Verkauf gingen, standen Kinobesucher vor endlosen Online-Warteschlangen und teilweise auch vor den Kinos selbst Schlange, um Tickets für den mit Spannung erwarteten Blockbuster zu sichern.

Die Ticketing-Plattformen AMC, Fandango und Regal schienen dem Ansturm schlicht nicht gewachsen. Die AMC-App und die Website wurden vorübergehend vom Netz genommen, und als sie wieder online gingen, warteten Nutzer bis zu einer Stunde in der Queue – bevor sie die App überhaupt öffnen konnten. Und selbst dann scheiterten viele daran, Plätze zu reservieren, weil erneut Fehler und Fehlermeldungen aufpoppten.

Die Details rund um die Produktion haben den Fan-Hype zusätzlich angeheizt. Nolan drehte für „The Odyssey“ beeindruckende zwei Millionen Fuß IMAX-Film und schwärmt seitdem vom Seherlebnis des Formats. „Es ist wirklich eine wunderbare Art, das Originalbild zu bewahren“, sagte der Regisseur in einem Interview mit „60 Minutes“.

Damon lobt Nolans Ambitionen

Auch Hauptdarsteller Matt Damon zeigte sich von der visuellen Seite des Films begeistert. „Was ihn von anderen Regisseuren unterscheidet, ist, dass die Geschichten, die er erzählen will, unglaublich ehrgeizig sind – und die Art, wie er sie erzählen will, ebenso“, sagte er und fügte hinzu: „In diesem Fall wollte er es zu hundert Prozent in IMAX drehen, was noch nie gemacht worden war.“ Damon steht neben einer Reihe weiterer A-List-Stars vor der Kamera, darunter Tom Holland, Anne Hathaway, Rob Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya und Charlize Theron.

Frustrierte Kinobesucher strömten in die sozialen Medien, um ihrem Ärger über das Ticket-Debakel Luft zu machen. Manche verglichen die Tortur mit dem Kampf um Karten im Ticketmaster-Wartezimmer für ausverkaufte Konzerte. „Ist Christopher Nolan jetzt die Taylor Swift der Kinokarten?!?“, schrieb ein Nutzer auf X, während ein anderer ähnlich fragte: „Warum sind Odyssey-Tickets schwerer zu bekommen als Coachella-Tickets.“ Ein weiterer User brachte seine Verärgerung auf den Punkt: „Es ist irgendwie befremdlich, wie das hier behandelt wird wie ein Konzert. Es ist alles andere als normal, eine Stunde auf ein Kinoticket warten zu müssen.“

Das Problem beschränkte sich nicht auf die Online-Erfahrung bei AMC. Auch wer persönlich an der Kinokasse vorsprach, berichtete von ähnlich zermürbenden Erlebnissen. „Liveübertragung aus der Hölle (die Schlangen für Odyssey-Tickets im AMC Lincoln)“, klagte ein X-Nutzer.

Plattformübergreifendes Chaos

AMC war mit seinen technischen Problemen nicht allein. Auch wer versuchte, Tickets über Fandango oder Regal zu kaufen, stieß auf Abstürze, Fehler und Verzögerungen beim Kauf von „The Odyssey“-Karten.

Vertreter von AMC, Fandango und Regal reagierten auf die Anfrage des ROLLING STONE zunächst nicht.

Wenn der Ansturm irgendetwas beweist, dann dies: „The Odyssey“ wird einer der großen Blockbuster des Jahres sein.