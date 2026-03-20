Chuck Norris: Die 8 besten Filme

Jeder Kinogänger eines gewissen Alters — und wahrscheinlich eines bestimmten Geschlechts — wird Ihnen vom ersten Mal erzählen, als er Chuck Norris auf der Leinwand sah. Es könnte jener unvergessliche Kampf mit Bruce Lee im Finale von „The Way of the Dragon“ gewesen sein, dem Filmdebüt des Karate-Champions. Es könnte „Good Guys Wear Black“ gewesen sein, der Legionen von Vorstadtkindern dazu brachte, den berühmten Flying Kick des Films nachzustellen (auch wenn Norris diesen Stunt möglicherweise ausgelagert hat). Oder es könnte einer seiner vielen Actionfilme aus den Achtzigern gewesen sein, die nicht nur Grindhouses und Drive-ins in ganz Amerika füllten, sondern Norris auch zum internationalen Star machten.

Lange bevor Norris, der am Donnerstag im Alter von 86 Jahren starb, als Cordell Walker bekannt war — der schlagfertige, wortwörtlich austeilende Held der langlebigen TV-Serie „Walker, Texas Ranger“ — war er eine Legende des Martial-Arts-Kinos und ein Aushängeschild für eine bestimmte Art von He-Man-Film mit Hunderten von Schlägen, Millionen von Kugeln und Dutzenden Dialogzeilen. Selbst wenn sie billig produziert waren und mit jener Sorte patriotischer Dialoge gefüllt waren, bei denen selbst ein amerikanischer Adler zusammenzucken würde, hatte Norris die Fähigkeit, mit seiner stoischen Ausstrahlung und seinen außergewöhnlichen Kampffähigkeiten diese Filme in Guilty Pleasures zu verwandeln.

Zu Ehren des Stars von „The Octogon“ haben wir acht essenzielle Norris-Filme ausgewählt, um den verstorbenen Schauspieler zu würdigen. Ruhe in Frieden, Chuck.

„The Way of the Dragon“ (1972)

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Carlos Ray „Chuck“ Norris war bereits Luftwaffen-Veteran, Kampfsportlehrer, Karate-Mittelgewichtsmeister und von „Black Belt Magazine“ zum „Kämpfer des Jahres“ gekürt worden, als er sein Filmdebüt in Bruce Lees Vorläufer zu „Enter the Dragon“ gab. Und es ist keine Übertreibung zu sagen, dass ihr finaler Showdown im Kolosseum von Rom bis heute zu den größten Filmkämpfen aller Zeiten gehört. Sobald der behaarte Norris mit der Brust seine Fingerknöchel knacken lässt und beide Männer beginnen, sich aufzuwärmen und einen Vorgeschmack auf ihre jeweiligen Kampfstile zu geben — oh, jetzt geht es los!

Die fast zehnminütige Sequenz ist ein reiner Adrenalinstoß, noch bevor sie anfangen, Schläge auszutauschen, und wenn Norris seinem Gegner nach einem Schlagabtausch wortlos den Finger zuwinkt, ist es, als sähe man seine gesamte spätere Actionheld-Persona im embryonalen Zustand. Die beiden Schauspieler hatten zuvor miteinander trainiert, bevor Lee nach Hongkong ging, um seine Filmkarriere zu starten. Später rief er seinen alten Sparringspartner an und sagte, wie Norris in „Late Night With Conan O’Brien“ erzählte: „Ich will eine Kampfszene machen, an die sich jeder erinnern wird.“ Mission verdammt erfüllt.

„Good Guys Wear Black“ (1978)

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Nachdem „The Way of the Dragon“ ihn zur Sensation gemacht hatte, bekam Norris seine erste Hauptrolle im Truckersploitation-Klassiker „Breaker! Breaker!“ (1977). Doch erst sein nächster Film leitete offiziell die Ära Chuck Norris: Martial-Arts-Filmikone ein. Er spielt Major John T. Booker, den Anführer einer Spezialeinheit, die beinahe ausgelöscht wird, nachdem sie auf eine Mission in die Dschungel Vietnams geschickt wurde. Booker und vier seiner Kameraden überleben und kehren in die USA zurück.

Einige Jahre später scheint jedoch jemand entschlossen, die Überlebenden auszuschalten, und Booker muss herausfinden, wer dahintersteckt, bevor die Attentäter ihn erreichen. („Er war einst ein Spion … jetzt muss er sterben!“) Norris hat den berüchtigten Flying Kick durch eine Autoscheibe möglicherweise nicht selbst ausgeführt, aber der Film ist eine perfekte Demonstration seiner Kampffähigkeiten. Er machte ihn zu einem Star, dessen Name über dem Filmtitel stand.

„The Octagon“ (1980)

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„Good Guys Wear Black“ und sein ebenso actiongeladenes Follow-up „A Force of One“ (1979) bewiesen, dass Norris ein verlässlicher Kassenerfolg war. Sein erster Film der Achtziger — ein Jahrzehnt, das für seine Karriere sehr erfolgreich sein sollte — brachte Norris mit Lee Van Cleef aus „The Good, the Bad and the Ugly“ zusammen. Und mit Ninjas. Sehr vielen Ninjas. Die „lautlosen Killer“ wurden als terroristische Organisation angeheuert, und der einzige Mann, der sie stoppen kann, ist natürlich Norris. Schließlich muss er sich einer Vielzahl von Gegnern in der achteckigen Arena des Titels stellen, darunter seinem früheren besten Freund und Ziehbruder. Norris! Cleef! Ninjas!!! Was braucht man mehr, eine Landkarte?

„Silent Rage“ (1982)

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Norris hatte bereits begonnen, sich von reinen Martial-Arts-Filmen zu Krimi-Thrillern zu entwickeln, die einige Karatekämpfe als Bonus (oder vielleicht als Nachgedanken) enthielten, etwa in „An Eye for an Eye“ (1981). Dieser Film wirkte wie ein unsicherer Probelauf, um seine Genre-Bandbreite zu erweitern; der folgende Film jedoch glättete einige Probleme und half, Norris als vielseitigeren Actionhelden zu etablieren. Er spielt einen Sheriff in einer texanischen Kleinstadt, der daran gewöhnt ist, Schlägereien in Bikerbars zu beenden.

Als einer seiner Gefangenen die örtlichen Gesetzeshüter überwältigt und entkommt, stellt sich heraus, dass der Mann Teil eines genetischen Experiments (!) war, das ihn in einen „unzerstörbaren Menschen“ (!!!) verwandelt hat. Nun liegt es an Norris, diesen außer Kontrolle geratenen Mutanten zu stoppen. Wenn Sie jemand fragt, wie Filme in den Achtzigern waren, zeigen Sie einfach diesen Trailer.

„Lone Wolf McQuade“ (1983)

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Teils Western, teils Polizeidrama („Er ist ein Einzelgänger-Gesetzeshüter im Lone-Star-Staat!“), und zu 100 Prozent Pulp: Dieser Norris-Film besetzt ihn als J.J. McQuade, einen Texas Ranger mit unorthodoxem Stil. Er ist tatsächlich ein Einzelgänger (mit, kein Witz, einem echten Haustierwolf) und ein wenig ein unberechenbarer Charakter — aber er erledigt den Job! Und als seine Tochter von einem Drogenboss entführt wird, gespielt von niemand Geringerem als David Carradine, muss er jeden Trick einsetzen, der nicht im Lehrbuch steht, um sie zu retten.

Allein die Tatsache, dass Norris hier mit dem Star der TV-Serie „Kung Fu“ zusammenspielt, würde ausreichen, um diesen Film hervorzuheben, doch er gehört tatsächlich zu seinen stärkeren Werken und etabliert ihn sowohl als romantischen Hauptdarsteller als auch als klassischen Maverick-Helden. Wenn wir Neulingen zeigen müssten, warum Norris in dieser Zeit ein echter B-Movie-Star war, würden wir „Lone Wolf McQuade“ wählen. Bonus: Der Film inspirierte später „Walker, Texas Ranger“, das Herzstück seines Vermächtnisses.

„Missing in Action“ (1984)

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Sylvester Stallone mag mit „Rambo: First Blood Part II“ den ultimativen Kriegsgefangenen-Retter etabliert haben — doch Norris war schneller auf dem Markt mit dieser Geschichte über Colonel James Braddock, einen ehemaligen Kriegsgefangenen in Vietnam, der entkam und zehn Jahre später zurückkehrt, um mehrere noch immer festgehaltene Soldaten zu befreien. Fairerweise muss man sagen, dass ein frühes Drehbuch für die Fortsetzung von „First Blood“ (geschrieben von niemand Geringerem als James Cameron) bereits in Hollywood kursierte, doch Norris kam zuerst.

Auch wenn Stallones Film zu einem der prägenden Blockbuster des Jahrzehnts wurde, bleibt „Missing in Action“ einer von Norris’ bekanntesten und erfolgreichsten Filmen und begründete ein echtes Franchise für den ehemaligen Kampfsportchampion.

„Code of Silence“ (1985)

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Diese Geschichte über korrupte Polizisten, Mafia-Morde und einen Antihelden-Cop, der Regeln brechen muss, um gewaltsame Gerechtigkeit durchzusetzen, begann ursprünglich als mögliches Drehbuch für einen „Dirty Harry“-Film. Schließlich wurde der Schauplatz von San Francisco nach Chicago verlegt, und nachdem mehrere Schauspieler abgesagt hatten, landete das Projekt bei Norris.

Das Ergebnis gilt vielen als sein bester Film, auch dank Regisseur Andrew Davis, der später „The Fugitive“ inszenierte. Er funktioniert sowohl als klassisches Polizeidrama, als Krimi-Thriller als auch als Actionfilm mit Martial-Arts-Elementen, und Norris weiß genau, wie er die Rolle maximal effektiv spielt. Eine großartige Rolle für ihn.

„The Delta Force“ (1986)

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Nachdem er einen der patriotischsten Filme aller Zeiten gedreht hatte — die Billigkopie von „Red Dawn“, „Invasion U.S.A.“ (1985) — meldete sich Norris mit einem „Men-on-a-Mission“-Film zurück, in dem er an der Seite von Lee Marvin spielte. Die Besetzung liest sich wie ein Mad-Libs-All-Star-Ensemble aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Shelly Winters, Martin Balsam, Joey Bishop, Robert Forster, George Kennedy, Robert Vaughn und überraschenderweise Fassbinder-Muse Hanna Schygulla).

Doch täuschen Sie sich nicht: Das ist eindeutig ein Chuck-Norris-Film. Er spielt Major Scott McCoy, den stellvertretenden Kommandanten der Delta Force unter Marvin als Colonel Nick Alexander, und gemeinsam müssen sie Geiseln aus einem von Terroristen entführten Flugzeug retten. Es wirkt, als würde ein klassischer Actionheld den Staffelstab an einen jüngeren übergeben. Wie die „Missing in Action“-Filme führte auch dieser Erfolg zu einem Franchise, auch wenn Norris nur in der Fortsetzung auftrat.

Der Star drehte später auch günstig produzierte Varianten von „Raiders of the Lost Ark“ (1986: „Firewalker“), „The Karate Kid“ (1992: „Sidekicks“) und „Turner and Hooch“ (1995: „Top Dog“) sowie seine langlebige TV-Serie. Dieser an Schlagzeilen angelehnte Thriller bildet einen würdigen Abschluss seiner großen Kinoära.