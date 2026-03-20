Nachruf auf Chuck Norris: The Life of Chuck

Chuck Norris, der Kampfsportchampion, der zum Inbegriff des Achtzigerjahre-Actionstars wurde, ist am Donnerstag gestorben. Er wurde 86 Jahre alt.

Norris‘ Familie bestätigte seinen Tod am Freitagmorgen auf Instagram, nachdem zuvor Berichte aufgetaucht waren, dass Norris zu Beginn der Woche nach einem nicht näher bezeichneten medizinischen Notfall auf Hawaii ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Eine Todesursache wurde nicht genannt; die Familie teilte mit, sie wolle „die näheren Umstände für sich behalten“. Zugleich hieß es: „Bitte wisst, dass er von seiner Familie umgeben war und in Frieden gegangen ist.“

Das Statement der Familie lautete weiter: „Für die Welt war er ein Kampfkünstler, ein Schauspieler und ein Symbol der Stärke. Für uns war er ein liebevoller Ehemann, ein fürsorglicher Vater und Großvater, ein wunderbarer Bruder und das Herz unserer Familie. Er lebte sein Leben mit Glauben, mit Zielstrebigkeit und mit einer unerschütterlichen Hingabe an die Menschen, die er liebte. Durch seine Arbeit, seine Disziplin und seine Güte hat er Millionen Menschen auf der ganzen Welt inspiriert und in so vielen Leben bleibende Spuren hinterlassen.

Wie John Wayne und Clint Eastwood vor ihm, aus demselben Holz geschnitzt

„Auch wenn unsere Herzen gebrochen sind, sind wir zutiefst dankbar für das Leben, das er geführt hat, und für die unvergesslichen Momente, die wir mit ihm teilen durften. Die Liebe und Unterstützung, die er von Fans auf der ganzen Welt erfahren hat, bedeutete ihm so viel, und unsere Familie ist dafür von Herzen dankbar. Für ihn wart ihr nicht einfach Fans – ihr wart seine Freunde.“

Norris war einer der gefragtesten Actionstars der Siebziger- und Achtzigerjahre und tauchte in einer Mischung aus großen Studioproduktionen und unabhängigen Kampfsportfilmen auf. Sein Film „Lone Wolf McQuade“ von 1983, in dem Norris einen Marine spielt, der zum Texas Ranger wird, inspirierte später seine erfolgreiche TV-Serie „Walker, Texas Ranger“, die in den Neunzigern und frühen 2000ern neun Staffeln und 203 Folgen lang auf CBS lief.

Sohn eines Cherokee-Vaters und einer irisch-englischen Mutter

Wie John Wayne und Clint Eastwood vor ihm, aus demselben Holz geschnitzt, fühlte sich Norris zu Rollen hingezogen, in denen er starke, schweigsame Typen spielte. Lange bevor er in „Walker, Texas Ranger“ den archetypischen, ultramaskulinen modernen Cowboy verkörperte, strahlte Norris jene ruhige Stärke und Disziplin aus, die er beim Training der Kampfkünste gelernt hatte. Auf der Leinwand wie abseits davon wahrte er eine stoische Miene, ein perfektes Pokerface, das nie andeutete, was sein nächster Zug sein würde. Als „The New York Times“ 1985 ein Porträt über Norris veröffentlichte, stellte sie ihn mit der Bemerkung vor, das Interview zeige ihn bei zwei Dingen, die er auf der Leinwand nicht oft tue: lächeln und reden.

Als er in Ryan, Oklahoma, aufwuchs, wo er am 10. März 1940 als Carlos Ray Norris als Sohn eines Cherokee-Vaters und einer irisch-englischen Mutter geboren wurde, erzählte Norris später, dass er Waynes Figuren als eine Art „Ersatzvater“ sah. Sein Vater, ein Alkoholiker, verließ die Familie, als Norris zehn Jahre alt war. Seine Eltern ließen sich 1956 scheiden. Der Rest der Familie Norris, Chuck hatte zwei jüngere Brüder, Wieland und Aaron, zog später nach Torrance in Kalifornien.

Kampfsport und erste Filmrollen

„Ich war schüchtern, unsportlich und nur ein C-Schüler“, sagte Norris 1993 der „The New York Times“. „Ich habe es zwar in die Footballmannschaft geschafft, aber ich war nur zweite Besetzung. Der Trainer wollte diese aggressiven Typen. Ich war einfach keiner von ihnen.“ Er habe als Kind ein geringes Selbstwertgefühl gehabt, angeheizt durch rassistische Beschimpfungen wie „Mischling“, sagte er und fügte hinzu, dass er davon träumte, stark genug zu sein, um sich zu wehren.

Obwohl es schien, als sei er für die Kampfkünste geboren, begann Norris erst damit, als er zur Air Force ging und in Südkorea diente. Er habe mit Karate angefangen, sagte er der „Times“, damit es ihm besser diene, wenn er in die USA zurückkehrte, wo er Polizist werden wollte. Doch die Kampfkünste begeisterten ihn so sehr, dass er stattdessen eine Kette von Karateschulen in Südkalifornien eröffnete, wo er auch sein eigenes Talent verfeinerte und von 1968 bis 1974 Weltmeister im Karate im Mittelgewicht wurde.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Es war die richtige Zeit am richtigen Ort, denn Kung-Fu-Filme begannen gerade einen Boom, unter anderem dank „Fists of Fury“, auch bekannt als „The Big Boss“, einem Film von 1971 mit Bruce Lee. Auf Anregung von Steve McQueens Sohn Chad, einem von Norris’ Karateschülern, beschloss Norris, es mit der Schauspielerei zu versuchen. Sein Filmdebüt gab er in einer kleinen Rolle in „The Wrecking Crew“, einem Dean-Martin-Film von 1968, bei dem Lee als Action-Choreograf tätig gewesen war.

Durchbruch mit Bruce Lee

Lee und Norris standen später in „Return of the Dragon“, auch bekannt als „The Way of the Dragon“, einander gegenüber, der 1973 breit veröffentlicht wurde. Ein Showdown zwischen den beiden Schauspielern im Kolosseum von Rom katapultierte Norris ins Rampenlicht. „Ich war noch nie in einem Film gewesen, und ich war eingeschüchtert“, erinnerte sich Norris in Nick de Semlyens Buch „The Last Action Heroes“. „Also fing ich an, Pasta zu essen. Dann hörte ich fast einen Monat lang auf zu trainieren. Ich ging von 167 Pfund auf 185 hoch, und deshalb sieht man mich im Film keine Sprungkicks machen. Ich dachte nicht, dass ich vom Boden wegkommen würde.“ Trotzdem machte Norris eine eindrucksvolle Figur, und die Rolle bereitete ihm eine lang anhaltende Schauspielkarriere, auch wenn es zunächst so schien, als würde sie versanden.

Mühsame Anerkennung in den Achtzigern

Eine Reihe von Filmen in den Siebzigern, in denen Norris spielte und gelegentlich auch als Kampfchoreograf fungierte, etwa „Breaker! Breaker!“ (1977) und „Good Guys Wear Black“ (1978), hatten nur mäßigen Erfolg, und die Geringschätzung der Kritiker ärgerte Norris. Als er Mitte vierzig mit „Missing in Action“ (1984) und „Code of Silence“ (1985) wieder in Fahrt kam, schätzte er das, was er als längst überfällige Anerkennung betrachtete.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Ich habe in den letzten neun Jahren hart gearbeitet, damit die Kritiker mich in einem anderen Licht sehen“, sagte er 1985 der „Times“. „Sie beschäftigen sich gewöhnlich eher mit Dingen wie ‚Passage to India‘, und sie haben all die Jahre hart auf mich eingeschlagen, besonders am Anfang.“

Politische Ängste als Filmstoff

Um diese Zeit versuchte sich Norris auch als Autor und schrieb gemeinsam das Drehbuch zu „Invasion U.S.A.“ (1985), in dem er auch mitspielte. Die Idee zu dem Film kam ihm, nachdem ein Artikel in „Reader’s Digest“ nahegelegt hatte, dass Hunderte Terroristen gegen die Vereinigten Staaten planten. „Ich dachte: ‚Mann, das ist beängstigend‘“, sagte er der „Times“. „‚Was, wenn irgendein Typ in der Größenordnung eines Khomeini oder eines Gaddafi diese Leute mobilisiert und anfängt, sie in jede größere Stadt zu schicken?‘“ Also beginnen im Film Terroristen, Einkaufszentren und Siedlungshäuser in die Luft zu sprengen, „all die Orte, an die arbeitende Menschen gehen“, erklärte Norris damals. Später kehrte er mit „The Delta Force“, einem riesigen Erfolg im Jahr 1986, noch einmal zum Terrorismusstoff zurück.

Abseits der Leinwand vertrat Norris konservative Politik, besonders in späteren Jahren. 2008 nahm er einen 30-sekündigen Werbespot zur Unterstützung der National Rifle Association auf. „Hallo, ich bin Chuck Norris, ein Patriot mit schwarzem Gürtel“, sagte er. „Wenn irgendein Schläger in mein Haus einbricht, kann ich meinen Roundhouse-Kick einsetzen, aber ich würde es vorziehen, wenn er in den Lauf meiner Waffe schaut.“ Vier Jahre später behauptete er, falls Obama wiedergewählt werde, könne „unser Land, wie wir es kennen, für immer verloren sein“. 2015 machte Norris Wahlkampf für Mike Huckabee, als der frühere Gouverneur von Arkansas gegen Donald Trump um die republikanische Präsidentschaftskandidatur antrat.

Karriereknick und TV-Rettung

Während der Achtziger trat Norris in Fortsetzungen von „The Delta Force“ und „Missing in Action“ auf, bevor seine Karriere in den Neunzigern erneut ins Stolpern geriet. Obwohl „Sidekicks“ von 1992, ein Comedy-Drama, in dem er sich selbst an der Seite von Jonathan Brandis spielte, ein Erfolg war, ließ der Appetit des Publikums auf seine Art von Actionfilm nach. 1995 spielte er in „Top Dog“, einem von vielen „Cop mit Hund“-Filmen jener Zeit, und der Film spielte sein Budget nicht wieder ein. Viele seiner Filme wurden direkt auf Video veröffentlicht.

Norris’ Rettung in dieser Ära war „Walker, Texas Ranger“, die melodramatische Krimiserie, die im April 1993 bei CBS Premiere feierte und acht Staffeln lief, bis sie im Mai 2001 mit einem Cliffhanger endete, der nie aufgelöst wurde. Norris spielte Sergeant Cordell Walker, einen Texas Ranger, der von seinem Onkel aufgezogen wurde, einem indigenen Amerikaner namens Ray Firewalker, bemerkenswert, da sein Vater Ray hieß und Norris 1986 in „Firewalker“ gespielt hatte.

Mit seinem Partner James Trivette, dem Schauspieler Clarence Gilyard Jr., bekämpfte Walker jede Woche Verbrechen in und um Dallas. Norris sang die Titelmusik der Serie. Obwohl sie nie ein überwältigender Hit war, erreichte die Serie in den Neunzigern zuverlässig ein Publikum in Nielsens Top 20.

Comeback, Meme und Werbung

Norris kehrte in den 2000er Jahren zum Film zurück, mit einem denkwürdigen Cameo als er selbst in „Dodgeball: A True Underdog Story“ (2004) und indem er zur Besetzung von „The Expendables 2“ (2012) stieß, einer Fortsetzung von Sylvester Stallones erfolgreichem Vehikel für einst populäre Actionstars wie Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme und ihn selbst.

Sein echtes Kampfkunsttalent, gemischt mit der imposanten, kompromisslosen Haltung seiner Figuren, machte Norris bekanntlich auch zum perfekten Stoff für ein frühes Internetmeme. „Chuck Norris Facts“ kreisten um komisch hyperbolische Beispiele für die Taten des Schauspielers wie: „Chuck Norris spült keine Toiletten, er erschreckt die Scheiße aus ihnen heraus“ oder „Chuck Norris hat einen Grizzlybärenteppich in seinem Schlafzimmer. Er ist nicht tot. Er hat nur zu viel Angst, sich zu bewegen.“ Norris nahm die Memes an und trat sogar bei „Late Night With Conan O’Brien“ auf, das „Walker, Texas Ranger“ schon lange als Quelle für Witze ausgeschlachtet hatte, wo er die Facts vorlas und an Sketchen teilnahm.

Bis 2011 gelang es ihm, Ironie in Gehalt umzuwandeln, indem er in Waschmittelwerbung mit dem Slogan „Chuck Norris approved“ und später für „Mountain Dew“ auftrat. Er warb auch für die Waffenfirma Glock.

Bücher, Stiftungen und Familie

Außerhalb der Schauspielerei verfasste Norris viele Bücher, darunter das Sachbuch „Black Belt Patriotism: How to Reawaken America“, das 2008 seine Ansichten zum Konservatismus darlegte, und gründete zwei philanthropische Organisationen mit. Die United Fighting Arts Federation, 1979 ins Leben gerufen, sollte Norris’ Karate über Turniere mit Krav Maga und brasilianischem Jiu-Jitsu verbinden. Eine weitere, „Kickstart Kids“, gegründet 1990, die laut ihrer Website „Charakter durch Karate vermittelt“, richtet sich an Mittel- und Oberstufenschüler.

Norris heiratete 1958 seine erste Frau Dianne Holechek. Das Paar bekam zwei Söhne, Mike und Eric. Norris zeugte außerhalb seiner Ehe eine Tochter, Dina, geboren 1962. Norris und Dianne ließen sich 1989 scheiden, und Norris heiratete 1998 seine zweite Frau Gena O’Kelley. Sie bekamen die zweieiigen Zwillinge Dakota und Danilee, geboren 2001.

Schlusswort und Vermächtnis

„Alles, was ich in Filmen tun wollte, war, ein positives Bild zu sein“, sagte Norris in dem „Times“-Interview von 1993. „Ich wollte sympathisch sein, so wie ich es im wirklichen Leben bin. Ich mag keine Gewalt um der Gewalt willen. … In meinen Filmen greife ich nie jemanden an. Ich stifte keinen Ärger, aber ich beende ihn.“