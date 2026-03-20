Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme und andere verabschieden sich von Chuck Norris: „Ein amerikanischer Held“

Einige der größten Stars des Hollywood-Actionkinos nehmen Abschied von Chuck Norris, dem Schauspieler und einstigen Kampfsportmeister, der am Donnerstag gestorben ist.

Sylvester Stallone, der in „The Expendables 2“ (2012) gemeinsam mit Norris vor der Kamera stand, postete ein Foto von sich und Norris auf Instagram. „Ich hatte eine großartige Zeit mit Chuck“, schrieb er. „Er war in jeder Hinsicht durch und durch amerikanisch. Ein großartiger Mensch – mein herzliches Beileid gilt seiner wunderbaren Familie.“

Jean-Claude Van Damme, ebenfalls ein Co-Star aus „The Expendables 2“, würdigte seinen Weggefährten auf Instagram mit einem gemeinsamen Foto. „Mein tiefstes Beileid zum Tod meines Freundes Chuck Norris“, schrieb er. „Wir kannten uns schon aus meinen Anfangstagen, und ich habe den Menschen, der er war, stets respektiert. Mein Herz und meine Gedanken sind bei seiner Familie. Er wird niemals vergessen werden. 🥋🙏🏼💔“ Bemerkenswert: Van Damme war in einem von Norris‘ bekanntesten Filmen, „Missing in Action“ (1984), als Soldat zu sehen – ohne im Abspann genannt zu werden.

Lundgren und die Vorbildrolle

Dolph Lundgren, ebenfalls Teil des „The Expendables 2“-Casts, schilderte, wie Norris ihn inspiriert hat. „Chuck Norris ist der Champion“, schrieb er. „Schon als junger Kampfsportler und später beim Einstieg ins Filmgeschäft habe ich immer zu ihm aufgeschaut – als Vorbild. Als jemanden, der den Respekt, die Bescheidenheit und die Stärke hatte, die es braucht, um ein Mann zu sein. Wir werden dich vermissen, mein Freund. ✨“

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Judson Mills, der in „Walker, Texas Ranger“ Francis Gage spielte, veröffentlichte einen ausführlichen Nachruf. „Chuck gehörte zu jenen seltenen Menschen, die wirklich das verkörperten, was man in ihnen sah – ruhig, bescheiden, freundlich, weise und sanft“, schrieb er. „Ein Riese unter Menschen, der es irgendwie immer schaffte, dass man sich vollkommen wohl in seiner Gegenwart fühlte, als wäre er einfach einer von uns. Ein echter Gentleman in jeder Hinsicht. Ein amerikanischer Held.“

Joe Piscopo, der in „Sidekicks“ neben Norris zu sehen war, postete ein ausgelassenes Foto und schrieb: „Es war mir eine Ehre, mit Chuck zu arbeiten. Es war eine lebensverändernde Erfahrung, die ich für immer in meinem Herzen tragen werde. Ich sende Liebe, Respekt und mein aufrichtiges Beileid an die Familie Norris.“

Mustaine und die Jugenderinnerung

Auch Megadeth-Frontmann Dave Mustaine meldete sich mit Worten der Bewunderung zu Wort. „Als ich 13 war, sah ich Bruce Lees ‚The Way of the Dragon‘ und wurde sofort zum Chuck-Norris-Fan“, schrieb er. „Heute spreche ich der Familie Norris mein Beileid aus. Ich weiß, dass Millionen von Fans und Freunden ihn vermissen werden. Ich ganz sicher auch.“

Norris‘ Familie bestätigte den Tod des Schauspielers am Freitag, nachdem zuvor Berichte kursierten, er sei auf Hawaii nach einem nicht näher bezeichneten medizinischen Notfall ins Krankenhaus eingeliefert worden. „Für die Welt war er ein Kampfsportler, Schauspieler und ein Symbol der Stärke“, schrieben sie. „Für uns war er ein treuer Ehemann, ein liebevoller Vater und Großvater, ein außergewöhnlicher Bruder und das Herz unserer Familie.“

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Norris entdeckte die Kampfkünste, als er während seines Dienstes bei der Air Force in Südkorea stationiert war. Von 1968 bis 1974 war er Weltmeister im Karate in der Mittelgewichtsklasse. In dieser Zeit fand er auch den Weg zum Film und stand in „Return of the Dragon“ gemeinsam mit Bruce Lee vor der Kamera. Mitte der Achtziger gewann er das Publikum und die Kritiker endgültig für sich – mit Rollen in „Missing in Action“ und „The Delta Force“ –, bevor er sich mit „Walker, Texas Ranger“ als schweigsamer, unbeugsamer Friedenswahrer in die Herzen der Zuschauer spielte.