Ben Stiller musste Chuck Norris anflehen, in „Dodgeball“ mitzuspielen

I n „Dodgeball: A True Underdog Story“, der Komödie von 2004 mit Ben Stiller und Vince Vaughn, gibt es einige bemerkenswerte Cameo-Auftritte. David Hasselhoff taucht kurz als aufgebrachter deutscher Trainer des Teams Blitzkrieg auf. Lance Armstrong spielt sich selbst und überredet Vaughns Figur Peter LaFleur, nicht aufzugeben. „Ich dachte mal ans Aufhören, als bei mir Hirn-, Lungen- und Hodenkrebs diagnostiziert wurde – alles gleichzeitig“, sagt er zu ihm. „Aber ich bin sicher, du hast einen guten Grund aufzuhören!“

Den größten Auftritt im Film hat jedoch Chuck Norris, der sich selbst spielt – als Mitglied des Schiedsgerichts der American Dodgeball Association of America (ADAA). Beim Las Vegas International Dodgeball Open wird Vaughns Team Average Joes zum Rückzug aus dem Match gezwungen, was die Globo Gym Purple Cobras – Ben Stillers Team unter dem Namen White Goodman – zu den Siegern macht. Doch wie Stephen Roots Figur Dodgeball-Kanzler William Shatner gegenüber anmerkt, können die Richter den Spielverzicht kippen.

Die anderen beiden Richter – Mr. Chelsea und Mrs. Lewis – stimmen unentschieden, und Norris zerhaut das Patt wie einen Kieferknochen beim Karateschlag. Es ist ein entscheidender Moment, denn mit seiner Stimme lässt Norris die Außenseiter gewinnen. Er streckt beide Daumen in die Höhe. „Das ist BARER Unsinn!“, brüllt Goodman, während LaFleur lächelt und sagt: „Danke, Chuck Norris.“ Ein augenzwinkernder Norris salutiert. „Danke dir, Peter.“

Norris lehnte zunächst ab

Als Norris 2012 auf die Rolle zurückblickte, erzählte er, dass er Stiller zunächst einen Korb gegeben habe. „Ich war in L.A., als sie mich um den Cameo baten – ich sagte erst nein, weil es eine Dreistundenfahrt nach Long Beach gewesen wäre“, sagte er. „Dann ruft Ben Stiller an. Er sagt: ‚Chuck, bitte, du musst das für mich tun!‘ Meine Frau meinte, er solle mir einen Hubschrauber schicken, und genau das ist passiert. Ich habe das Drehbuch nicht gelesen, hab einfach meinen Teil gemacht, wo ich den Daumen hebe. Als der Film rauskommt, gehen wir ihn uns anschauen. Er ist niedlich, an manchen Stellen ein bisschen gewagt.“

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Norris sprach auch über die Szene im Abspann, in der ein fettleibiger Goodman Junkfood frisst und fernsieht – im Fernsehen läuft gerade ein Werbespot für LaFleurs neu renoviertes Average-Joes-Gym. „Fuckin‘ Chuck Norris!“, sagt Goodman zu sich selbst. „Mein Mund blieb offen“, erzählte Norris. „Ich sagte: ‚Heilige Scheiße!‘ Das war ein Schock, Ben hatte mir davon nichts erzählt!“ Ein Jahr nachdem „Dodgeball“ in die Kinos kam, wurden die „Chuck Norris Facts“ zur Internetsensation und machten ihn zu einem der ersten Meme-Stars überhaupt.

Meistens zeigten sie Norris aus seiner „Walker, Texas Ranger“-Ära, mit übertriebenen Witzen über seine Rundumtritte oder seine Männlichkeit im Allgemeinen („Die Grippe muss sich einmal im Jahr gegen Chuck Norris impfen lassen“, lautete einer davon). Norris‘ Auftritt in „Dodgeball“ hatte daran keinen geringen Anteil, und im Netz wurde „Fucking Chuck Norris!“ genauso begeistert zitiert wie „Nobody makes me bleed my own blood“ oder „If you can dodge a wrench, you can dodge a ball“.

Angesichts der Nachricht von Norris‘ Tod im Alter von 86 Jahren erinnern wir uns alle an diesen unvergesslichen Cameo und sind dankbar, dass Stiller damals diesen Hubschrauber losgeschickt hat. Danke, Chuck Norris.