Clarence Williams III, Vater von Prince in „Purple Rain“, ist tot

Der US-amerikanische Schauspieler Clarence Williams III ist tot. Er verstarb im Alter von 81 Jahren in seinem Haus in Los Angeles nach einem langen Kampf gegen eine Darmkrebs-Erkrankung. Das bestätigte sein Manager am Sonntag dem Fernsehsender CNN.

Der am 21. August 1939 als Sohn eines Musikers und einer Sängerin in New York City geborene Williams begann seine Schauspielerkarriere am Theater. Neben seinen Auftritten auf der Bühne war er aber auch in vielen Fernsehserien und Filmen zu sehen.

Viele kleine Rollen in Film und Fernsehen

Eine seiner berühmtesten Rollen dürfte die von Prince‚ schwierigem Vater in „Purple Rain“ (1984) sein.

Später war der für seinen Afro-Look und sein Zahnlückenlächeln bekannte Schauspieler in „Lebenslänglich“ (1999) auch an der Seite von Eddie Murphy und Martin Lawrence zu sehen und hatte kleinere Rollen in „American Gangster“ (2007) und im Historiendrama „Der Butler“ (2013). Im TV tauchte er unter anderem jeweils kurz in „Miami Vice“, „Twin Peaks“ und in der „Cosby Show“ auf.

Clarence Williams III hinterlässt eine Tochter.