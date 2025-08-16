Prince: Erste Infos zum „Purple Rain“-Musical (mit Video)

Die große Titelgeschichte zu Depeche Mode: 3 gegen Trump

Prince’ Magnum Opus „Purple Rain“ wird erstmals als Musical auf die Bühne gebracht – und nun stehen die Hauptdarsteller fest. Wie unter anderem das Magazin „Pitchfork“ berichtet, gibt der in Washington, D.C., lebende Singer-Songwriter Kris Kollins dabei sein Theaterdebüt als „The Kid“ – also die Rolle von Prince. An seiner Seite spielt Rachel Webb, bekannt aus „& Juliet“, die Rolle der Apollonia.

Dass die Uraufführung in Minneapolis stattfindet, ist natürlich kein Zufall – schließlich ist es die Heimatstadt von Prince. Vom 16. Oktober bis 16. November 2025 läuft die Pre-Broadway-Phase im traditionsreichen State Theatre. Weitere Pläne für das Musical sind indes bislang nicht bekannt.

Purple Rain Musical: Hier ein erstes Probevideo sehen

In einem ersten Probenvideo performen Kollins und Webb den Song „Take Me With U“ – hier könnt ihr das Video sehen:

Branden Jacobs-Jenkins hat das Buch auf Basis des Originaldrehbuchs neu adaptiert, für die Choreografie zeichnet Ebony Williams verantwortlich. Die Regie übernimmt Lileana Blain-Cruz, die musikalische Leitung liegt bei Jason Michael Webb. Unterstützung erhalten sie von zwei langjährigen Weggefährten von Prince – Bobby Z und Morris Hayes – die als musikalische Berater mitwirken.

„Wir können es kaum erwarten, dass eine neue Generation ‚Purple Rain‘ entdeckt

Dass eine Musical-Adaption von „Purple Rain“ in Planung ist, wurde bereits 2024 berichtet. „Wir können es kaum erwarten, dass eine neue Generation ‚Purple Rain‘ entdeckt und die Fans des Originals seine Kraft neu erleben können“, hieß es damals von den ebenfalls involvierten Medienunternehmen The NorthStar Group und Primary Wave Music.