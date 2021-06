Prince: Neuen Song „Born 2 Die“ hier hören

Mit „Born 2 Die“ wird bereits die zweite Single aus dem unveröffentlichten Studioalbum des verstorbenen Prince veröffentlicht. „Welcome 2 America” ist für den 30. Juli angekündigt.

Die bislang unveröffentlichte LP entstand bereits im Frühjahr 2010 in einer intensiven Zeit im Studio. Zu dieser Zeit befand sich Barack Obama im Amt und Prince reflektierte über die Lage der schwarzen Bevölkerung im Land, die ihre Hoffnung in den ersten schwarzen Präsidenten der USA gelegt hatten.

„Welcome 2 America“ wurde lange von Prince zurückgehalten

Wie er es schon mehrfach zuvor in seiner Karriere getan hatte, schloss Prince das Material jedoch wieder weg, sodass es in der vollständigen Form unveröffentlicht blieb. Produziert wurde der zweite Song daraus, „Born 2 Die“, von Produzent Morris Hayes, mit dem Prince eine langjährige Zusammenarbeit verband.

Hayes erinnert sich an den Aufnahmeprozess mit Prince vor elf Jahren: „Wir hatten ‚Born 2 Die‘ aufgenommen und Prince sagte: ‚Ich erzähle dir mal wie der Song zustande gekommen ist‘. Er hatte sich Videos seines Freundes Dr. Cornel West auf YouTube angeschaut und während einer Rede habe Dr. West gesagt ‚Ich liebe meinen Bruder Prince, aber er ist kein Curtis Mayfield‚. Also sagte Prince ‚Oh wirklich? Werden wir noch sehen’“.

Prince wollte beweisen, dass auch seine Texte kritisch sein können

Dr. Cornel West ist ein afroamerikanischer Philosoph, Aktivist und Intellektueller, der an den führenden Universitäten der USA lehrte, darunter Harvard. In seinem Schaffen setzte er sich vor allem mit den Fragen der Race-, Gender- und Klassenzugehörigkeit in der Gesellschaft auseinander.

Auch Funk- und Soulmusiker Curtis Mayfield sang in seiner Karriere sozialkritische Texte, die die Misstände in den USA und den Rassismus gegen die schwarze Bevölkerung anprangerten. So thematisierte Mayfields Album „Superfly“ (1972) die problematischen Zustände in den Ghettos US-amerikanischer Großstädte, in denen zu größten Teilen die nicht-weiße Bevölkerung lebte.

In „Born 2 Die“ thematisiert Prince das Schicksal einer Frau, die offensichtlich aus einer perspektivlosen Situation stammt und ihren Weg durch die Städte verloren antritt.

Hören Sie „Born 2 Die“ von Prince:

„Welcome 2 America“ wird 12 Songs beinhalten, neben elf selbst geschriebenen Stücken findet sich darauf auch ein Cover des Songs „Stand Up and B Strong“ von Soul Asylum.