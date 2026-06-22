Clive Davis mit 94 Jahren gestorben

Clive Davis, der Musikmanager, der Arista Records und J Records gründete und die Karrieren von Whitney Houston, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, Carlos Santana, Janis Joplin, Alicia Keys, Carrie Underwood und vielen anderen prägte, ist am Montag in seiner New Yorker Wohnung gestorben. Er wurde 94 Jahre alt.

Sein Tod wurde von seiner langjährigen Sprecherin Aliza Rabinoff bestätigt, die in einer Erklärung mitteilte, er sei „friedlich an altersbedingter Krankheit gestorben … umgeben von seiner Familie und seinen Liebsten.“ Davis hatte in den vergangenen Jahren mit mehreren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Ende Mai war er nach einem Atemwegsinfekt in New York ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wenige Tage später wurde er entlassen; eine Sprecherin erklärte damals, der Musikmogul sei „guter Stimmung und froh, sich zu Hause erholen zu können.“

Im Jahr 2021 wurde bei Davis Bell-Parese diagnostiziert, eine ernste, aber vorübergehende Erkrankung, die plötzliche Lähmungserscheinungen der Gesichtsmuskeln verursacht. Die Diagnose zwang Davis dazu, seine berühmte alljährliche Pre-Grammy-Gala zu verschieben, die seit 1975 jedes Jahr am Abend vor der Verleihung stattgefunden hatte.

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Davis‘ Vermächtnis in der Musikbranche erstreckte sich über bemerkenswerte sieben Jahrzehnte und die unterschiedlichsten Genres. Nachdem er 1967 im Alter von 35 Jahren zum Präsidenten von Columbia Records ernannt worden war, landete er in jedem folgenden Jahrzehnt Hits mit einer vielfältigen Gruppe inzwischen ikonischer Künstler – darunter Joplin, Barry Manilow, Houston, die Grateful Dead, The Notorious B.I.G., Keys und Kelly Clarkson. „Er ist der ultimative Langstreckenspieler“, sagte Jon Landau, Bruce Springsteens Manager, 2008 gegenüber ROLLING STONE. „Er war in den 1960ern ein Label-Chef. Er war damals ganz oben, und 40 Jahre später ist er es immer noch – das ist bemerkenswert. Ich glaube nicht, dass man das jemals wieder erleben wird.“

In einer Erklärung schrieb Davis‘ Familie: „Für die Welt war unser Vater die ikonische Musiklegende, deren Vision, Instinkt und unermüdliches Streben nach Exzellenz den Soundtrack unzähliger Leben geprägt hat. Er entdeckte, förderte und unterstützte die größten Künstler der modernen Musikgeschichte und hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in der Kultur, der Generationen überdauern wird. Für seine Familie war Clive Dad und Granddaddy, der beständige Mittelpunkt unseres Lebens, eine Quelle der Weisheit, Stärke, Ermutigung und bedingungslosen Liebe. Egal wie außergewöhnlich seine beruflichen Leistungen waren – er verlor nie aus den Augen, was wirklich zählte: die Menschen, die er liebte.“

Davis war bis zu seinem Tod in der Musikbranche aktiv – am bekanntesten durch seine jährliche Pre-Grammy-Party, die die Verleihung selbst oft an Aufmerksamkeit und Spektakel überstrahlte. Franklin nannte ihn „den größten Plattenmann aller Zeiten“, und im Laufe seiner Karriere erwarb er sich den Ruf, gleichermaßen unermüdlicher Förderer von Künstlern und scharfsinniger Geschäftsmann zu sein, der erhebliche Erträge auf seine Investitionen erwartete. John Sykes, ehemaliger Präsident der Netzwerkentwicklung bei MTV, sagte einmal über Davis: „Er kann einen Hit erkennen und im nächsten Moment die genaue Verkaufszahl nennen. Er ist der Einzige, der das kann.“ Keys ergänzte 2008: „Er war der erste Plattenmanager, der mich je gefragt hat, was ich mir für mich selbst wünsche.“

Es war Davis‘ unerschütterliche Leidenschaft und spürbare Begeisterung für Musik, die seinen Freunden und Weggefährten am stärksten in Erinnerung blieb. „Wenn ich ein Bild von Clive zeichnen würde, dann das eines kleinen Kindes mit einem großen Herzen und großen Ohren“, sagte Santana.

Sieben Jahrzehnte Musikgeschichte

„Es ist schwer, das Leben, das ich gelebt habe, von meiner Karriere und der zeitgenössischen Musik zu trennen“, sagte Davis 2017 gegenüber ROLLING STONE. „Ich halte mich für glücklich, dass mir die Musik über fünf Jahrzehnte hinweg, in einem sehr harten Geschäftsumfeld, ein Leben voller unerwarteter Freude und Erfüllung beschert hat.“

Am 4. April 1932 in Brooklyn geboren, wuchs Davis in einer jüdischen Familie im überwiegend mittelständischen Stadtteil Crown Heights auf – der Vater war Elektriker und Verkäufer, die Mutter Hausfrau. Mit 18 Jahren hatte Davis beide Elternteile innerhalb von elf Monaten verloren: seine Mutter Florence an einer Hirnblutung, seinen Vater Herman an einem Herzinfarkt. „Der Tod meiner Eltern, als ich 17, 18 war, hat mich abgehärtet – durch die Schulzeit als Waise zu gehen und alles selbst erkämpfen zu müssen“, sagte er. Ohne finanzielle Unterstützung studierte Davis mit einem Stipendium an der NYU; nach dem Abschluss erhielt er ein weiteres Stipendium für die Harvard Law School. Die finanzielle Not in dieser Zeit, so sagte er, habe ihm eine unermüdliche Arbeitsmoral und einen unbändigen Ehrgeiz eingeimpft. „Wenn ich keinen Notendurchschnitt von mindestens B+ hielt, verlor ich die Stipendien“, erinnerte er sich an seine Studienjahre. „Ich denke immer an Leistung.“

Nach dem Abschluss in Harvard trat Davis eine Stelle bei der renommierten New Yorker Anwaltskanzlei Rosenman, Colin, Kaye, Petschek und Freund an. Dort gehörte es zu seinen ersten und zeitaufwendigsten Aufgaben, Verträge für Columbia Artists Management zu prüfen, eine Talentagentur ohne Verbindung zum gleichnamigen Musikunternehmen. Ein Kollege in seiner Kanzlei, Harvey Schein, wurde von CBS angeworben und mit dem Aufbau seiner internationalen Abteilung beauftragt. Dank Davis‘ Vertragserfahrung holte Schein ihn zu CBS. Binnen kürzester Zeit wurde Davis zum Chefanwalt der Musiksparte ernannt.

Vom Anwalt zum Label-Boss

Als er das Unternehmen in einem Verfahren der Federal Trade Commission vertrat, lernte Davis die inneren Abläufe der Musikbranche kennen. „Dadurch begann ich, nicht nur die vertragliche Seite zu verstehen, sondern auch den Einzel- und Großhandel“, sagte er. Er beeindruckte den damaligen Columbia-Records-Präsidenten Goddard Lieberson derart, dass dieser den damals 35-Jährigen bat, an die Westküste zu wechseln und Columbias Musikinstrumentensparte zu leiten – das Unternehmen, das Fender-Gitarren herstellte. Davis wollte seine Familie jedoch nicht entwurzeln und war bereits dabei, das Angebot abzulehnen, als sich die Lage änderte: Lieberson bot ihm den Posten als Präsident von CBS Records an. Davis nahm an. „Es ist amüsant“, sagte Davis über diese Wendung des Schicksals, „denn es war Glück.“

Als Präsident des Labels verbrachte Davis rund 18 Monate damit, sich in die Aufgabe einzuarbeiten, bevor er 1967 eine schicksalhafte Reise nach San Francisco unternahm, um Lou Adler zu treffen, der Ode Records leitete und die Mamas and the Papas managte. Adler lud ihn zum Monterey Pop Festival ein – ein Erlebnis, das Davis‘ Leben verändern sollte. CBS Records hatte sich bis dahin vor allem auf Künstler wie Tony Bennett und Jerry Vale konzentriert, und so war Davis verblüfft von der lodernden Begeisterung, die das Publikum für aufstrebende Rockmusiker wie Jimi Hendrix und Janis Joplin zeigte.

„Ich konnte es nicht fassen. Es war eine kulturelle Revolution, eine soziale Revolution und ganz offensichtlich eine musikalische Revolution“, sagte Davis 2017 gegenüber ROLLING STONE. „Ich wusste, dass ich mitten in etwas Einzigartigem und zutiefst Bedeutsamem steckte.“ Besonders Joplins Auftritt mit Big Brother and the Holding Company traf ihn tief. „Joplin war hypnotisierend, wie ein weißer Tornado“, sagte Davis – und er verpflichtete sie und Big Brother umgehend für sein Label. „Ich bereitete mich darauf vor, die Musik Mitte ’68 mit einer Kampagne zu präsentieren, die besagte: Das ist der neue revolutionäre Sound, der um die Welt gehen wird.“

Aufstieg und tiefer Fall

„Es gab einen heftigen Kampf zwischen den Jungen und den Alten“, sagte Bruce Lundvall, der mit Davis bei Columbia zusammengearbeitet hatte. „Aber als Clive kam, hatte Rock and Roll Priorität.“

Nach Monterey baute Clive Columbia zu einem der erfolgreichsten Rocklabels der Welt aus und verpflichtete unter anderem Santana, Laura Nyro, Blood, Sweat and Tears, Chicago, Johnny Winter, Springsteen, Billy Joel, Herbie Hancock, Earth, Wind and Fire, Pink Floyd und Neil Diamond.

Auf dem Höhepunkt seines Columbia-Erfolgs erlebte Davis jedoch einen der vernichtendsten Rückschläge seiner Karriere. 1973 verfolgte der US-Staatsanwalt in Newark, Jonathan Goldstein, einen Mafia-Fall, in den ein Mitarbeiter von Columbia Records verwickelt war. Dieser Mann hatte laut Davis seine Unterschrift gefälscht, Rechnungen manipuliert und Schmiergelder kassiert. Obwohl er entlarvt und gefeuert worden war, bevor ihn die Bundesbehörden verhafteten, beschuldigte er Davis, dem Unternehmen persönliche Ausgaben in Rechnung gestellt zu haben – darunter eine Reise nach Jamaika, ein Haus in Beverly Hills und die Bar-Mizwa seines Sohnes im Plaza Hotel. Er warf Davis Payola vor, und CBS reagierte, ohne gründlich zu ermitteln, mit seiner sofortigen Entlassung.

Davis wurde schließlich vollständig rehabilitiert, bekannte sich jedoch in einem Punkt der Steuerhinterziehung schuldig und musste eine Geldstrafe von 10.000 Dollar zahlen. „Der Gedanke, dass da ein Fehlverhalten vorlag, ist unfair“, sagte Davis 2008 gegenüber ROLLING STONE. „Ich habe die Bar-Mizwa meines Sohnes nie in Rechnung gestellt – das war alles erfunden, der Kerl kam ins Gefängnis, und ich wurde freigesprochen!“

Arista Records und der Neuanfang

1974 übernahm Davis den Posten als Präsident der Musiksparte von Columbia Pictures, wo er eine 20-prozentige Beteiligung am Unternehmen erhielt. Er benannte es in Arista um – nach der Ehrengesellschaft für Überflieger an New Yorks öffentlichen Schulen, der er selbst angehört hatte. Er drohte CBS wegen der unrechtmäßigen Entlassung mit einer Klage; CBS lenkte ein und gewährte Arista einen Mailorder-Deal im Wert von einer Million Dollar. 1979 verkaufte Columbia Pictures Arista an BMG, was Davis aufgrund seiner Beteiligung zu beträchtlichem Wohlstand verhalf.

Bei Arista arbeitete Davis weiterhin mit kulturprägenden Künstlern zusammen und holte unter anderem die Grateful Dead, Lou Reed, Patti Smith und Annie Lennox ins Boot. Doch sein Ziel war es, das Label sofort zu einem echten Schwergewicht zu machen, das mit seinem früheren Arbeitgeber sowie Labels wie Atlantic Records und RCA mithalten konnte. „Ich fing praktisch bei null an“, sagte Davis. Um ernsthaft konkurrieren zu können, brauchte er seiner Meinung nach Hitsongs für jene talentierten Sänger, die selbst nicht schrieben. „Wenn jemand schreiben will, sage ich immer dasselbe“, so Davis. „Kannst du besser schreiben als die besten Songs, die gerade geschrieben werden? Wenn ja, tu es. Wenn nicht, lass es.“

Davis schrieb Barry Manilow die Verdienste zu, die Erfolgsformel für Arista etabliert zu haben: Manilow nahm einen Song von Scott English und Richard Kerr auf, taufte ihn „Mandy“ um und brachte ihn auf Platz eins der Billboard Hot 100. „Es war Barry Manilow, der es ermöglichte und den Horizont öffnete, eine Dionne Warwick zu verpflichten, die Queen of Soul Aretha Franklin zu verpflichten, und der offensichtlich zur Verpflichtung von Whitney Houston führte“, sagte Davis.

Whitney Houston: die größte Entdeckung

Houston sollte mehr als jede andere Künstlerin mit Davis in Verbindung gebracht werden. „Sie hatte eine Stimme, eine Unschuld, eine Kraft und eine Schönheit, die einfach atemberaubend waren“, erinnerte er sich daran, sie 1983 zum ersten Mal auftreten zu sehen – im Shearwater, wo sie als Vorgruppe ihrer Cousine Dionne Warwick im Act ihrer Mutter Cissy sang. Unter Davis‘ Führung wurde Houston, die er „die größte zeitgenössische Sängerin aller Zeiten“ nannte, zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte: sieben aufeinanderfolgende Nummer-eins-Singles und über 50 Millionen verkaufte Platten.

Houstons Tod 2012 an einer Überdosis traf Davis besonders hart. „Weder sie noch ich haben begriffen, dass sie mit dem Tod spielte“, sagte er 2013 gegenüber ROLLING STONE. „Wenn jemandes Leben durch die tödliche Wirkung von Drogen abrupt endet, spürt man die Tragödie.“

Davis, der vier Kinder hat – darunter den Konzertveranstalter Mitch Davis – aus zwei Ehen, legte größten Wert darauf, sich regelmäßig mit ihnen zu sonntäglichen Abendessen zu treffen, und feierte auch in seinen späteren Jahren weitere Erfolge. Im Jahr 2000, nachdem BMG ihn aus Arista gedrängt hatte, gründete er J Records. In einer vertraglichen Vereinbarung durfte Davis zehn Künstler von Arista mitnehmen: fünf etablierte Acts (mit Ausnahme von Houston und Santana) und fünf Acts, die noch keine Musik veröffentlicht hatten.

J Records und späte Triumphe

In einem besonders stolzen Moment für Davis kaufte BMG 2002 seinen Anteil an J Records für geschätzte 20 Millionen Dollar; anschließend wurde er zum Präsidenten und CEO der RCA Music Group ernannt.

Mitte der 2000er Jahre landete Davis Hits mit Keys, Eddie Vedder und Usher, belebte Rod Stewarts Karriere neu, indem er ihn dazu brachte, das American Songbook zu singen („Clive war beteiligt – in dem Sinne, dass er zu sehr beteiligt war“, sagte Stewart. „Er nahm diese Songs und transponierte sie in andere Tonarten, ohne sich auch nur darum zu scheren, ob ich in dieser Tonart singen konnte oder nicht“), und er kooperierte mit „American Idol“, um Alben der Gewinner zu veröffentlichen, darunter Underwood, Kelly Clarkson und Fantasia. Davis blieb bis 2008 bei der RCA Label Group, bevor er zum Chief Creative Officer von Sony BMG ernannt wurde.

2013 veröffentlichte er seine Memoiren „The Soundtrack of My Life“, in denen er sich im Alter von 80 Jahren öffentlich als bisexuell outete. In dem Buch enthüllte er, dass er seinen ersten sexuellen Kontakt mit einem Mann „in der Ära des Studio 54“ gehabt hatte und das Erlebnis eine Phase der „Selbstbefragung und Selbstanalyse“ ausgelöst habe. Nach der Trennung von seiner zweiten Frau Janet Adelberg im Jahr 1985 begann Davis, Partner beiderlei Geschlechts zu daten; seit 1990 waren beide seiner langfristigen Beziehungen mit Männern.

„Man muss nicht nur das eine oder das andere sein“, sagte Davis in einem Interview mit Katie Couric. „Ich öffnete mich für die Möglichkeit, eine Beziehung mit einem Mann eingehen zu können – ebenso wie die beiden, die ich mit einer Frau hatte.“ In einem späteren Interview mit „Nightline“ erklärte Davis, Bisexualität werde „verunglimpft und missverstanden“.

Bis zuletzt blieb Musik der Mittelpunkt von Davis‘ Leben. „Ich liebe sie noch heute“, sagte Davis, der seine jährlichen Grammy-Partys bis zu seinem Tod veranstaltete, im Jahr 2017. „Ich bin völlig darin versunken. Ich glaube, Musik ist die universelle Sprache.“