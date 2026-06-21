Justin Cary, Bassist von Sixpence None the Richer, mit 50 Jahren gestorben

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Justin Cary, Bassist von Sixpence None the Richer, ist am Donnerstag gestorben – wenige Tage nach einem Schlaganfall. Er wurde 50 Jahre alt.

Leigh Nash, die Frontfrau der Band, bestätigte Carys Tod am Donnerstag und schrieb in den sozialen Medien: „Wir hatten eine großartige Zeit‘ ist eine Untertreibung. Danke, Justin. Wir lieben dich für immer. Bitte haltet seine liebe [Frau] Linda in euren Herzen. Sie ist unsere Familie. Es hat nie jemanden gegeben wie Justin.“

Nash ergänzte in einem bewegenden Beitrag auf ihren Instagram Stories: „Justin Cary war gütig, talentiert und einer der lustigsten Menschen, die ich je getroffen habe. Wenn er eine Geschichte erzählte, hörte ich auf, was ich gerade tat, und lauschte. Ich musste jede Nacht unbedingt das Ende von ‚Kiss Me‘ mitbekommen, weil er diesen verrückten Bass-Lick spielte, der mir durch Mark und Bein ging. Einmal habe ich in meinem Hotelzimmer in Chile das Waschbecken kaputt gemacht, und er musste um 1 Uhr nachts kommen und mir helfen. Ich schätze mich unglaublich glücklich, ihn gekannt zu haben und von jemandem so Außergewöhnlichem gelernt zu haben, was es bedeutet, auf Tour zu sein. Ich hatte gehofft, noch lange sein Freund zu sein.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Cary war seit 1997 Mitglied von Sixpence None the Richer, nachdem er den damaligen Bassisten J.J. Plasencio abgelöst hatte. Er stieß zur Gruppe, bevor sie ihr selbstbetiteltes Album mit dem Megahit „Kiss Me“ veröffentlichten, der Platz zwei der Billboard Hot 100 erreichte.

Carys Vermächtnis bei Sixpence

Auch das Cover der La’s „There She Goes“ war 1999 ein Hit in den Hot 100. Cary blieb bis zu seinem Tod am Donnerstag Mitglied der Band.

Auf einer GoFundMe-Seite, die Nash zugunsten von Cary und seiner Frau Linda ins Leben gerufen hatte, hieß es, Cary habe einen Schlaganfall erlitten und befinde sich nach zwei Operationen auf der Intensivstation. „Justin ist heute Morgen friedlich eingeschlafen, und Linda war bei ihm. Bitte betet weiter und spendet Kraft in dieser sehr schweren Zeit“, teilte die Spendeninitiative am Donnerstag mit.

Am Dienstag hatte Nash den Fans mitgeteilt, dass Cary bereits in der Vorwoche einen Schlaganfall erlitten habe. „Unser Bruder seit 30 Jahren – und Bassist –, Justin, hatte am Donnerstagabend einen Schlaganfall“, schrieb sie damals, begleitet von einer Fotomontage auf Instagram. „Wir lieben unseren Bruder so, so sehr. Worte reichen nicht aus. Ich weiß, dass da draußen so viele Menschen ihn ebenfalls lieben. Die seinen Glanz gesehen haben, seine Professionalität, die ihresgleichen sucht, seinen Stil, seinen Humor – oh Gott, der Humor – seinen Witz. Hart wie Kruppstahl, wie man so sagt.“