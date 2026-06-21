James Burrows, „Cheers“-Miterfinder und TV-Regisseur, mit 85 gestorben

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James Burrows, Mitschöpfer der Kultsitcom „Cheers“ und Regisseur von über 1.000 TV-Episoden, ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Burrows‘ Familie gab seinen Tod am Freitag gegenüber „People“ bekannt und teilte mit, er sei „heute friedlich im Kreis seiner liebenden Familie eingeschlafen“. Eine Todesursache wurde nicht genannt.

„Über mehr als fünf Jahrzehnte war Burrows einer der einflussreichsten und beliebtesten Regisseure in der Geschichte des Fernsehens“, erklärte die Familie in einem Statement. „Als legendärer Regisseur, Mentor und kreative Kraft hat er ganze Generationen von Comedy geprägt und einem weltweiten Publikum unermesslich viel Freude bereitet.“

Vom Broadway ins Fernsehen

Burrows, Sohn des berühmten Broadway-Komponisten Abe Burrows, begann seine Karriere in den Sechzigern im Theater. Dort traf er Schauspielerin Mary Tyler Moore beim Stück „Holly Golightly“ (1967); Moore holte ihn später als Regisseur für Episoden von „The Mary Tyler Moore Show“ und „The Bob Newhart Show“ sowie für die „Moore Show“-Ableger „Rhoda“ und „Phyllis“.

1982 entwickelte Burrows „Cheers“ gemeinsam mit Glen und Les Charles, dem Brüderduo, mit dem er zuvor bereits bei „Taxi“ zusammengearbeitet hatte. Bei „Taxi“ führte Burrows bei über 75 Episoden Regie und gewann für die Serie gleich zweimal den Primetime Emmy Award für die herausragende Regie einer Comedyserie.

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Von den 275 „Cheers“-Episoden inszenierte Burrows 240 selbst und holte 1983 den Emmy für die herausragende Comedyserie für die in einer Bostoner Bar angesiedelte Sitcom. Ein Jahrzehnt später gewann er erneut einen Regie-Emmy – diesmal für seine Arbeit am „Cheers“-Spin-off „Frasier“.

Über 1.000 Episoden Regie

In einer Karriere, die sechs Jahrzehnte umspannte, übernahm Burrows außerdem die Regie bei 15 Episoden von „Friends“ sowie bei Folgen von Sitcoms wie „Will & Grace“, „3rd Rock From the Sun“, „The Big Bang Theory“, „NewsRadio“, „The Millers“, „Superior Donuts“ und Dutzenden weiterer Serien.

„Im Laufe seiner beispiellosen Karriere führte Burrows bei mehr als 1.000 Fernsehfolgen Regie und war maßgeblich an der Entstehung einiger der ikonischsten Serien beteiligt, die je produziert wurden – darunter ‚The Mary Tyler Moore Show‘, ‚Taxi‘, ‚Cheers‘, ‚Frasier‘, ‚Friends‘, ‚Will & Grace‘ und ‚The Big Bang Theory‘, um nur einige zu nennen“, heißt es weiter im Statement der Familie.

„Doch jenseits all seiner bemerkenswerten Leistungen wird Burrows für etwas noch Größeres in Erinnerung bleiben: seine Güte, seine Großzügigkeit und seinen unerschütterlichen Glauben an die Menschen um ihn herum. Er besaß die seltene Fähigkeit, jeden besser zu machen, und war dafür bekannt, sich jeden, den er je getroffen hatte, beim Namen zu merken – Kollegen auf allen Ebenen das Gefühl zu geben, gesehen, wertgeschätzt und anerkannt zu werden.“

Zuletzt beim „Frasier“-Reboot

Burrows – der in seiner gesamten Showbiz-Karriere nur einen einzigen Kinofilm drehte, „Partners“ von 1982 – war zuletzt als Regisseur von vier Episoden des „Frasier“-Reboots sowie von zehn Episoden der 2025er-Sitcom „Mid-Century Modern“ aktiv.

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