Bobby Prince, einflussreicher „Doom“-Videospiel-Komponist, mit 81 Jahren gestorben

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Bobby Prince, der renommierte Videospiel-Komponist, der Titel wie „Doom“ und „Wolfenstein 3D“ vertonte, ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Princes Familie bestätigte den Tod des Komponisten. Sie teilte mit, er sei „am 16. Juni 2026 friedlich durch die musikalischen Tore des Himmels gegangen“. Eine Todesursache wurde nicht genannt.

„Seine wegweisende Arbeit hat eine ganze Ära des Gamings geprägt und Generationen von Spielern auf der ganzen Welt beeinflusst“, schrieb Princes Familie in einem Nachruf auf Legacy.com. „Durch seine Kompositionen und sein Sound-Design für bahnbrechende Titel wie „Doom“, „Doom II“, „Wolfenstein 3D“, „Rise of the Triad“ und „Duke Nukem 3D“ hat Bobby dazu beigetragen, Videospielmusik als anerkannte Kunstform zu etablieren. Im Jahr 2005 ehrte ihn die Videospielindustrie mit einem Lifetime Achievement Award.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

id Software trauert

id Software, das Unternehmen hinter der „Doom“- und „Wolfenstein“-Reihe, schrieb in den sozialen Medien: „Rest in peace to the video game music pioneer Bobby Prince. Your music lives on forever.“

Princes Tod fällt auf einen Monat nach der Ankündigung der Library of Congress, seinen „Doom“-Score im National Recording Registry zu bewahren. Dies ist eine seltene Auszeichnung für einen Videospiel-Soundtrack.

„Das Videospiel „Doom“ brachte Heavy-Metal-Energie auf MS-DOS-Systeme rund um den Globus und begründete gleichzeitig das bis heute populäre Genre der Ego-Shooter. Entscheidend für „Dooms“ Erfolg war der adrenalingeladene Soundtrack des freischaffenden Videospiel-Komponisten Bobby Prince“, schrieb die Library of Congress im Mai.

Inspiration durch Metal-Größen

„Prince, ein lebenslanger Musiker und praktizierender Anwalt, war fasziniert von der MIDI-Technologie, die Mitte der 1980er-Jahre als Mittel zur Instrumentensteuerung und Komposition an Bedeutung gewann. Ein Interesse, das ihn zu seinen ersten Arbeiten als Videospiel-Komponist führte. Für „Doom“ ließ sich Prince von einem Stapel CDs inspirieren, die ihm John Romero, der leitende Designer des Spiels, geliehen hatte. Darunter befanden sich wegweisende Werke von Alice in Chains, Pantera und Metallica. Trotz der Einschränkungen der Soundkartentreiber von 1993 komponierte Prince die perfekte, riffgetriebene Begleitung für die dämonenschlachtende Höllenreise des Spiels.“

Prince, der die juristische Fakultät abschloss und zunächst als Anwalt tätig war, bevor er in die Videospielbranche wechselte, vertonte außerdem die MS-DOS-Version des einflussreichen Ego-Shooters „Wolfenstein 3D“, den „Doom“-Nachfolger „Doom II“ sowie die Kultfavoriten „Duke Nukem II“ und „Duke Nukem 3D“. Obwohl der Großteil seiner Arbeit in Spielen der Neunziger erschien, kehrte er 2014 als Komponist zurück und vertonte „Wrack“.

Die Library of Congress schrieb über Prince: „Sein MIDI-Wissen nutzte Prince sogar dazu, sicherzustellen, dass die von ihm erstellten Soundeffekte die Musik durchdringen konnten, indem er sie verschiedenen MIDI-Frequenzen zuwies. Der „Doom“-Soundtrack sollte unzählige Remixe inspirieren und das Fundament für künftige Generationen von Spielekomponisten legen.“

Erinnerungen der Familie

Princes Familie ergänzte: „Während ihn viele auf der ganzen Welt für die Musik und Klangwelten in Erinnerung behalten werden, die eine Generation des Gamings geprägt haben, werden diejenigen, die ihn persönlich kannten und liebten, etwas noch Größeres in Erinnerung behalten: einen Mann voller Talent, Integrität, Bescheidenheit, Glauben, Humor und Liebe, dessen größte Freude es war, seinen Witz und seine Weisheit mit Familie und Freunden zu teilen.“