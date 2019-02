CNN-Report: Wurde James Brown ermordet?

Mit assoziativen Bildmontagen wie in „Wenn die Gondeln Trauer tragen“ und „Der Mann, der vom Himmel fiel“ wurde Nicolas Roeg zurecht berühmt. Doch seine anspruchsvollen Filme müssen von jeder Generation neu entdeckt werden. Nun - nach seinem Tod - erst recht.

Nicolas Roeg war immer ein Außenseiter des Kinos geblieben. Fast könnte man sagen, dass er diesen Platz ganz bewusst verteidigt hatte vor den (allerdings spärlichen) Versuchen, ihn zum Klassiker des experimentellen Kinos zu erheben. In fast allen seinen Filmen porträtierte er ganz buchstäblich Außerirdische, Verstoßene, dem Höllensumpf der Gesellschaft entflohene Sonderlinge, die dem Ruf der Wildnis auf Gedeih und Verderb verfallen sind und zwanghaft nach ihrer Identität suchen. Natürlich kennt die ganze Welt „Wenn die Gondeln Trauer tragen“ (1973), der im englischen Original so wundervoll wie weltabgewandt „Don’t Look Now“ heißt. Eine inzwischen kultisch verehrte und gespenstische Meditation über den…