Coachella 2022: Keine Tests, keine Masken, Impfen egal

Davon kann die Live-Szenerie in Deutschland, Österreich oder der Schweiz bislang nur träumen. Die kalifornische Konzertagentur Goldenvoice verzichtet beim Coachella-Festival (15 bis 17. und 22. bis 24. April) auf alle Covid-Hygiene-Maßnahmen. Bereits im letzten Herbst hatten die Veranstalter angekündigt, dass sie für den Eintritt auf das Gelände keinerlei Covid-Impf-Nachweis verlangen würden. Ausreichend wäre ein negativer Test.

Nun folgt eine erneute Lockerung der Maßnahmen: Nun ist auch der Test nicht mehr erforderlich. Auch auf das Tragen von Masken kann verzichtet werden. Die zwei Wochenenden sind bereits komplett ausverkauft, Besucher werden auf allen Medienkanälen über die Befreiung informiert. Die gleichen Regelungen gelten auch für das Stagecoach Festival, das Ende April ebenfalls im Coachella Valley stattfindet. Hier werden Country Music und Hipstertum auf bemerkenswerte Weise fusioniert. In einem Tweet gibt Goldenvoice bekannt, dass man sich bei beiden Großveranstaltungen „in Übereinstimmung mit den lokalen Richtlinien befindet“.

Festival Admission Update: As we prepare to spend an incredible weekend in the desert together we are announcing that there will be no vaccination, testing or masking requirements at Stagecoach 2022, in accordance with local guidelines. Visit https://t.co/mSx3KWeASg for more info pic.twitter.com/wy4VzOTPBU

— Stagecoach Festival (@Stagecoach) February 15, 2022