„Cobra Kai“: Die fünfte Staffel gibt es JETZT im Netflix-Stream

Die Dramedy-Serie „Cobra Kai“ geht weiter: Netflix hat am heutigen Freitag (9. September) die fünfte Staffel veröffentlicht. Die Serie gilt als Fortsetzung der Filmreihe „Karate Kid“, dessen Trilogie in den 1980er Jahren erschienen ist.

In der neuen Staffel kehren die Charaktere Terry Silver (Thomas Ian Griffith) und Mike Barnes (Sean Kanan) zurück. Sie waren bereits in „Karate Kid III“ die Hauptantagonisten. Auch Chozen (Yuji Okumoto) taucht wieder auf – allerdings auf der Seite der Guten.

Die Handlung schließt direkt an die Ereignisse der vierten Staffel an: Terry Silver baut sein Karate-Imperium aus, nachdem er Kreese aus dem Weg geräumt hat. Doch schon bald droht ihm Ärger, da Tory weiß, dass Terry beim Turnier einen Schiedsrichter bestochen hat. Währenddessen wendet Johnny Lawrence der Kampfkunst den Rücken zu und will den Schaden wieder gutmachen, den er verursacht hat. Daniel LaRusso will sich bei einem alten Freund Unterstützung holen: Chozen Toguchi.

Die Folgen dauern in der Regel 30 bis 40 Minuten. Ob eine sechste Staffel erscheinen wird, ist noch unbekannt, wäre der Handlung zufolge aber wahrscheinlich.

Seht hier den Trailer zur fünften Staffel von „Cobra Kai“: