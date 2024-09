Warum gibt es „Neil Young Archives III“ nicht komplett im Stream?

14 Stunden Musik auf 17 CDS; 198 Songs, davon 15 bisher unveröffentlicht und 121 bisher unbekannte Versionen von Klassikern: „Neil Young Archives III“ ist prall gefüllt. Seit Jahren angekündigt, ist die Box nun seit dem 06. September endlich erhältlich.

Doch wer nun hoffte, all die Songs auch mit einem Abo von Spotify, Tidal und Apple Music zu hören, der guckt in die Röhre. Obwohl die „Neil Young Archives“ in der ersten und zweiten Fassung komplett verfügbar sind, gibt es von Volume 3 nur die „Takes“ und einige veröffentlichte Singles als Vorgeschmack für das Set zu hören.

Das heißt konkret: Statt 198 Tracks sind bei den Streamern nur kompakte 16 Songs enthalten. Etwas mehr als eine Stunde statt 14 Stunden. Darunter zu hören sind: „Hitchhiker“ in einer neuen Version, „Sail Away“ live, „Hey, Hey, My My (Into The Black) mit Devo und der Farm-Aid-Song „Last Of His Kind“.

Nur die „Takes“ von „Neil Young Archives III“ im Stream

Ob das komplette Set noch in den nächsten Tagen verfügbar gemacht wird, ist erst einmal unklar. Tatsache ist, dass die beiden anderen Archives vollständig gehört werden können. Neil Young hat in der Vergangenheit seine Fehde speziell mit Spotify intensiv gepflegt, zwischenzeitlich seinen komplette Backkatalog abziehen lassen. Inzwischen steht wieder alles zur Verfügung, auch wenn Old Neil – bekanntermaßen äußerst audiophil – die miese Klangqualität speziell bei dem schwedischen Streaming-Giganten beklagt.

Der Gedanke liegt nahe, dass Young strikt trennen möchte zwischen dem Reissues-Geschäft auf CD und dem zum Teil sogar kostenlosen Streamingerlebnis. Zumal der Musiker seine Archivsongs auch auf seiner eigenen Website in höchster Soundqualität anbietet. Das Klangargument als Einschränkung zieht allerdings insofern nicht, als dass zahlreiche Streamer wie Tidal oder Amazon Music sehr wohl HiFi-Klang (ohne Aufpreis) anbieten.

Es scheint, als würde Neil Young seine Fans davon überzeugen wollen, mit analogen Mitteln die Höhepunkte seiner Musikproduktion von 1976-1987 entdecken zu wollen. Immerhin gibt es in der Box nicht nur etwas zu hören, sondern auch viel zu sehen: elf Filme auf fünf Blu-rays.

