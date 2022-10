Neu auf Netflix: Das sind die Serien-Highlights im November 2022

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett, SOPA Images. All rights reserved.

Als führender Streaming-Dienst ist Netflix insbesondere für seine zahlreichen Serien bekannt. Da auch im November laufend neue Titel zur Mediathek hinzugefügt werden, zeigt ROLLING STONE Ihnen die wichtigsten Netflix-Neuerscheinungen im Überblick.

Neu auf Netflix: Unsere Empfehlungen

The Crown – Staffel 5

09.11.2022

Die vielfach ausgezeichnete Dramaserie erzählt als hochkarätig besetzte Geschichtsstunde mit Seifenoper-Charakter von großen und kleinen Skandalen am britischen Königshof. Nachdem die vierte Staffel die Handlung bis ins Jahr 1990 fortgeführt hatte, steht in Staffel fünf erneut ein Castwechsel an. Oscar-Preisträgerin Olivia Colman („The Favourite“) wird dabei von Imelda Staunton („Harry Potter“) als Königin Elizabeth II. ersetzt. Es wird die erste Staffel der Serie sein, die nach dem Tod der Queen erscheinen wird.

1899 – Staffel 1

17.11.2022

Die Mystery-Thriller-Serie ist das nächste große Projekt der „Dark“-Schöpfer Jantje Friese und Baran bo Odar und soll mit einem Budget von über 50 Millionen Euro die teuerste deutsche Serie aller Zeiten werden. Erzählt wird die Geschichte einer Gruppe Europäer, die sich im Jahr 1899 auf ein Schiff in Richtung USA begeben. Auf hoher See entdecken die hoffnungsvollen Auswanderer ein weiteres, seit Monaten vermisstes Schiff – und was sie darauf entdecken, verwandelt ihre Reise in einen Alptraum. Gedreht wurde auch in Babelsberg bei Berlin.

Neu auf Netflix: Alle Serien im November 2022

01.11.2022

Young Royals – Staffel 2

02.11.2022

Killer Sally (True-Crime-Miniserie)

03.11.2022

Blockbuster – Staffel 1

04.11.2022

Buying Beverly Hills – Staffel 1

The Fabulous – Staffel 1

Manifest – Staffel 4, Teil 1

09.11.2022

The Crown – Staffel 5

FIFA Uncovered (Doku-Miniserie)

10.11.2022

Liebe lügt nicht: Sardinien – Staffel 1

Warrior Nun – Staffel 2

11.11.2022

Um die Welt mit Zac Efron: Australien – Staffel 2

15.11.2022

Run for the Money – Staffel 1

16.11.2022

Mind Your Manners – Staffel 1

17.11.2022

1899 – Staffel 1

Pepsi, wo ist mein Jet? – Staffel 1

Dead to Me – Staffel 3

18.11.2022

Somebody – Staffel 1

Inside Job – Teil 2

Élite – Staffel 6

19.11.2022

Under the Queen’s Umbrella – Staffel 1

The Unbroken Voice– Staffel 1

Blood, Sex & Royalty – Staffel 1

23.11.2022

Wednesday – Staffel 1

24.11.2022

First Love – Staffel 1

25.11.2022

Blood & Water – Staffel 3

30.11.2022

Snack Vs. Chef – Staffel 1

Weitere Highlights