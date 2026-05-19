Stephen Colbert feiert das Schlechteste der „Late Show“

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Es ist offiziell die letzte Woche der „Late Show“. Für eine seiner finalen Folgen zollte Stephen Colbert einigen der schlechtesten Ideen seiner Late-Night-Show Tribut – darunter Michael Keaton als Taube verkleidet.

Die Montagssendung eröffnete mit einem Sketch, in dem Keaton vor Colberts Bürofenster als buchstäblicher Vogelmensch auftauchte. Im Clip rang Colbert damit, eine Show-Idee mit dem Schauspieler zu entwickeln, als er plötzlich Tauben-Keaton entdeckte, der gegen die Scheibe klopfte und draußen herumstolzierte. „Diese Taube sieht genauso aus wie Michael Keaton“, sinnierte er. Es stellte sich als surrealer Traum heraus, in dem Keaton und Colbert – beide als Tauben – um ein altes Pizzastück stritten.

Der echte Keaton weckte Colbert schließlich auf, und die beiden sprachen über Colberts Idee, einen Prominenten als Taube zu verkleiden. Nachdem Keaton ihm versichert hatte, die Idee zu lieben, gestand Colbert: „Das Problem ist: Uns sind die Sendungen ausgegangen, und wir konnten den Sketch nicht mehr unterbringen. Da dachte ich: ‚Moment, was wäre, wenn wir eine Folge mit dem Schlechtesten der Late Show machen?‘ Mit all den seltsamen Sketches, die entweder komplett gefloppt sind oder die wir als Team mochten, von denen wir aber dachten, dass das Publikum sie absolut hassen würde.“

Quotendruck? Egal.

Er fügte hinzu: „Sozusagen so, als ob die Quoten keine Rolle mehr spielen würden.“

Das wurde zum Leitthema der gesamten Folge, die einige der dümmsten Einfälle von Colbert und seinen Autoren feierte. „Es passiert so viel Wichtiges auf der Welt, aber ein Großteil davon ist ziemlich deprimierend“, sagte Colbert zum Publikum, bevor er sein Monolog-Segment kurzerhand ausfallen ließ. „So läuft das heute Abend: Wir dachten, wir gönnen uns mal eine kleine Auszeit, denn wir machen diese Show seit fast elf Jahren – inzwischen fast 1.800 Folgen.“

Er merkte an, dass genug Material für eine „Best of“-Zusammenstellung vorhanden wäre, man sich aber lieber auf die schlechtesten Ideen konzentriert habe. „Wir dachten, es wäre lustiger, euch Sachen zu zeigen, die wir gedreht, aber nie ausgestrahlt haben – und das Ganze ‚Das Schlechteste der Late Show‘ zu nennen. Wobei das, was ihr gleich sehen werdet, technisch gesehen das beste schlechte Zeug ist, das wir je gemacht haben. Trotzdem: nicht gerade großartig.“

Unveröffentlichte Fails und ein Fischregen

Die Folge enthielt Colberts Rückblicke auf seltsame und unglückliche Momente aus den Dreharbeiten der „Late Show“ sowie Gespräche des Hosts mit einigen seiner Mitarbeiter über ihre Arbeit hinter den Kulissen. Gegen Ende holte Colbert Staff Writer Michael Cruz Kayne für eine musikalische Nummer namens „It’s Raining Fish“ auf die Bühne – mit Unterstützung von Paul Schaffer.

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Die „Late Show“ sendet ihre letzte Folge am 21. Mai. Die heutige Sendung umfasst Interviews mit Steven Spielberg und Colberts ehemaligem „Daily Show“-Kollegen Jon Stewart sowie einen gemeinsamen Auftritt von David Byrne und Colbert. Die Mittwochsfolge vom 20. Mai beinhaltet eine Performance von Bruce Springsteen sowie weitere Gastauftritte – außerdem beantwortet Colbert erstmals seinen eigenen „Colbert Questionert“.

Fallon und Kimmel treten zurück

Wie bereits berichtet, werden die anderen Late-Night-Shows an Colberts letztem Abend das Feld räumen: Sowohl Jimmy Fallon als auch Jimmy Kimmel senden am 21. Mai Wiederholungen.