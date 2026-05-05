Foo Fighters präsentieren Rockhymne „Window“ bei Colbert

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Foo Fighters waren zu Gast in „The Late Show“, um ihren aktuellen Song „Window“ zu performen. Die Rockhymne stammt vom neuen Album der Band, „Your Favorite Toy“, das letzten Monat erschienen ist.

Frontman Dave Grohl setzte sich außerdem mit Stephen Colbert zusammen, um über das Album zu sprechen – und darüber, wie es sich anfühlt, dass seine Tochter Violet Grohl ihr Debütalbum veröffentlicht, während die Foos ihr zwölftes herausbringen.

„Als Nirvana endete, wusste ich nicht, was ich tun sollte“, sagte Grohl zu Colbert. „Ich wusste nicht, ob ich weiter Musik machen wollte. Der Gedanke, in einer anderen Band zu spielen, machte mich traurig. Nirvana zu verlieren, Kurt [Cobain] zu verlieren – das war eine wirklich dunkle, emotionale Erfahrung.“

Begegnung auf einer irischen Landstraße

Er erinnerte sich daran, auf einer Landstraße in Irland gefahren zu sein und „verschwinden“ zu wollen. Dann sah er einen Tramper mit einem Kurt-Cobain-T-Shirt. „Für mich war das ein Zeichen des Universums, weiterzumachen“, sagte Grohl. „Ich dachte: Okay, ich muss durchhalten. Ich habe so viel Ehrfurcht und Respekt vor der Vergangenheit, aber ich brauche eine Zukunft. Und da hat es irgendwie angefangen.“

Grohl sprach auch darüber, wie stolz er auf Violet ist, die ihr erstes Album geschrieben und aufgenommen hat – es soll noch in diesem Monat erscheinen. Seinen wichtigsten Rat an junge Musikerinnen und Musiker fasste er so zusammen: „Die Belohnung muss die Musik selbst sein. Man arbeitet hart, man will erfolgreich sein und das Beste aus sich herausholen. Aber letztlich ist das Wichtigste die Liebe zur Musik und dass man die Musik liebt, die man macht.“

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Er fügte hinzu: „Wie ich Violet gesagt habe: Ich möchte, dass sie diese frühen Erfahrungen wirklich zu schätzen weiß. Wünsch dir nichts davon weg und überspringe nichts. Sei jetzt im Moment. … Ich möchte wirklich, dass sie dieses Jetzt genießt. Denn dieses Jetzt wird das Fundament für alles, was danach kommt.“

Tourdaten und Festivals

Foo Fighters werden beim Welcome-to-Rockville-Festival in Daytona Beach, Florida, am Freitag auftreten. Am 23. Mai folgt ein Auftritt beim Bottlerock Napa Valley, bevor die Band zu einer Reihe von Europadaten aufbricht. Anschließend kehren die Foos nach Nordamerika zurück: Am 4. August spielen sie im Rogers Stadium in Toronto, weitere Konzerte folgen bis Ende September.