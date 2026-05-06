Barack Obama deutet an, Stephen Colbert wäre ein besserer Präsident als „manche Leute“

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Kurz vor dem Ende von „The Late Show“ traf Stephen Colbert noch einmal auf Barack Obama – für ein ausführliches Gespräch über aktuelle Ereignisse, Außerirdische, die Zukunft der Demokratischen Partei und die Verantwortung von Führungspersönlichkeiten. Das Interview wurde vorab im Obama Presidential Center in Chicago aufgezeichnet. Dabei ließ Obama durchblicken, dass Colbert das Land womöglich besser regieren würde als „manche Leute, die wir so gesehen haben.“

„Ich suche bald einen neuen Job, und viele sagen mir, ich sollte für das Präsidentenamt kandidieren“, sagte Colbert.

„Nun, Sie haben definitiv das Aussehen dafür“, antwortete Obama. „Die Haare stimmen schon mal.“

Obama lobt Colberts Chancen

„Nur zur Klarstellung: Ich halte das für eine bescheuerte Idee“, fuhr Colbert fort. „Wie blöd finden Sie es, wenn Leute sagen, ich sollte kandidieren?“

„Die Messlatte hat sich verschoben“, sagte Obama. „Ich formuliere es mal so: Ich glaube, Sie würden deutlich besser abschneiden als manche Leute, die wir so erlebt haben. Da bin ich mir ziemlich sicher.“

Obama sprach zwar nicht direkt über Donald Trump, äußerte sich aber dazu, welche Befugnisse seiner Ansicht nach kein Präsident der Vereinigten Staaten haben sollte. „Wir können vieles überstehen“, sagte Obama. „Was wir nicht verkraften können, ist die Politisierung des Strafjustizsystems. Die schiere Macht des Staates. Man kann nicht zulassen, dass jemand, der die Regierung führt, diese Macht einsetzt, um politische Gegner zu verfolgen oder Freunde zu belohnen.“

Militär und Geheimnisse

Er fügte hinzu: „Das Zweite ist unser Militär. Politisiert nicht unser Militär.“

Colbert fragte Obama auch nach dessen Aussage, dass Außerirdische real seien. „Für alle, die noch glauben, dass irgendwo unter der Erde kleine grüne Männchen sitzen: Eines der Dinge, die man als Präsident lernt, ist, dass die Regierung grauenhaft darin ist, Geheimnisse zu bewahren“, entgegnete Obama. „Diese Verschwörungstheorien – wenn es Außerirdische gäbe, Raumschiffe oder irgendetwas unter der Kontrolle der US-Regierung… Ich verspreche Ihnen: Irgendjemand, der die Anlage bewacht, hätte längst ein Selfie mit einem der Aliens gemacht und es seiner Freundin geschickt, um sie zu beeindrucken. Es würde lecken wie ein Sieb.“

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Obama als galaktischer Botschafter

Er sagte, er hoffe dennoch, dass sie existieren. „Beim ersten Kontakt wäre ich glaube ich ein guter Botschafter für unseren Planeten“, so Obama.

Colberts Interview umfasste außerdem eine Führung durch das Obama Presidential Center und eine Runde Basketball auf dem Oval-Office-Court. Spoiler: Colbert bleibt gegen den Ex-Präsidenten nach wie vor ungeschlagen.

Das Obama Presidential Center öffnet am 19. Juni für die Öffentlichkeit.