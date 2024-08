Coldplay: Chris Martin in München beim Baden ertappt, er lächelt gequält

Auf dieses Foto-Bombing hat Chris Martin ganz sicher nicht gewartet, aber er ist auch selbst ein wenig daran schuld: „Met you yesterday in the Eisbach river and meet you again tomorrow“, „habe euch gestern im Eisbach getroffen und treffe euch morgen wieder“, rief der Coldplay-Sänger seinen Fans am Samstag (17. August 2024) von der Bühne im Münchener Olympiastadion zu, wo seine Band für drei Konzerte gastierte.

Martin ist begeistert von der Attraktion im Englischen Garten. Ein Ansporn für die Fans, ihn dort einfach mal aufzusuchen. Diesen Schnappschuss machte ein Coldplay-Anhänger. Martin sieht tatsächlich etwas unangenehm überrascht aus, zwingt sich zu einem gequälten Lächeln. Da das Bild jedoch noch vor dem ersten Gig von Coldplay aufgenommen wurde (14. August), und Martin danach noch seine Bühnenansage zum Eisbach machte, scheint er die Sache doch noch mit Humor genommen zu haben:

„Bei einem Spaziergang durch den Eisbach konnte ich dieses Foto mit Chris Martin, dem Leadsänger von @coldplay, am Tag vor ihrem ersten Konzert machen. @coldplayxtra @chrismartinfans Was für eine Überraschung das Leben für uns bereithält!!!! #coldplay“, schreibt der Mann auf Instagram und zeigt auf dem Bild das Victory-Zeichen. Er hat sich vor Chris Martin gehockt, der im Wasser sowieso nichts gegen diesen Schnappschuss hätte ausrichten können.

Das Insta-Bild bzw. dessen Betitelung scheint mittlerweile ordentlich bearbeitet worden zu sein, denn mehrere User wiesen Alfredo darauf hin, dass er den Ort in München falsch benannt hätte, womöglich nicht wusste, was der Eisbach ist: „Lieber Alfredo, du bist am Eisbach im Englischen Garten spazieren gegangen, die Isar ist größer, es ist nicht möglich, dort zu schwimmen. Aber tolles Bild. Sei stolz.“

Eine andere Userin dagegen schreibt: „Das ist nicht Chris Martin, er hat ganz andere Augenbrauen. Jemand, der ihm ähnlich sah war auch vor dem Stadion.“