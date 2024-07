Wäre wohl doch zu viel verlangt gewesen: Taylor Swift hat – entgegen vieler Spekulationen – doch keinen Gastauftritt beim ersten von drei Coldplay-Konzerten in Düsseldorf (20.-22. Juli 2024) absolviert. Diese Hoffnung bestand, weil Swift, als auch Coldplay zur gleichen Zeit im Breidenbacher Hof in Düsseldorf nächtigten. Swift beendete ihren Dreitagesaufenthalt in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen am gestrigen Freitag, bezog aber in Düsseldorf Quartier.

Doch Chris Martin huldigte der amerikanischen Kollegin auf seine Art. „This is for Taylor Swift. This is for everyone who is sad because she left for her home“ – „Dies ist für Taylor Swift. Dies ist für alle, die traurig sind, weil sie zurück nach Hause gefahren ist“, sagte Martin in der Merkur-Arena am heutigen Freitag.

Vielleicht sprach der Coldplay-Chef dennoch vielen Menschen aus der Seele

Nun, „nach Hause“ geflogen ist Swift sicher nicht, sie gastiert ab kommenden Dienstag für drei Tage in Hamburg, bleibt also erstmal in Deutschland. Aber vielleicht sprach der Coldplay-Chef dennoch vielen Menschen aus der Seele, die entweder auf einen Überraschungsauftritt gehofft haben oder in den letzten drei Tagen eines der Swift-Konzerte in Gelsenkirchen besuchten.

Auf der B-Stage intonierte Chris Martin daraufhin allein am Piano „Everglow“ aus dem Album „A Head Full of Dreams“. In dem Song geht es um einen „ganz besonderen Menschen“, der nun nicht mehr da ist. Eine Liebeserklärung an Taylor Swift?

Songtext „Everglow“:

Oh, they say people come, say people go

This particular diamond was extra special

And though you might be gone, and the world may not know

Still I see you, celestial

Like a lion you ran, goddess you rolled

Like an eagle you circled, in perfect purple

So how come things move on? How come cars don’t slow

When it feels like the end of my world?

When I should but I can’t let you go?

But when I’m cold, I’m cold

When I’m cold, cold

There’s a light that you give me when I’m in shadow

There’s a feelin‘ within me, an everglow

Like brothers in blood or sisters who ride

When we swore, on that night, we’d be friends ‚til we die

But the changin‘ of winds and the way waters flow

Life is short as the fallin‘ of snow

And now I’m gonna miss you, I know

But when I’m cold, I’m cold

In water-rolled salt

And I know that you’re with me, and the way you will show

And you’re with me wherever I go

But you give this feelin‘, this everglow

Oh-ooh

Oh, what I’d give for just a moment to hold

Yeah, I live for this feelin‘, this everglow

So if you love someone, you should let them know

Oh, the light that you left me will everglow