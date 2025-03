Hat Taylor Swift einen Gastauftritt auf „Mayhem“ von Lady Gaga?

Die Gerüchte sind nicht schrecklich. Und sie sind auch nicht wahr. Online-Fans sind davon überzeugt, dass niemand anderes als Taylor Swift auf Lady Gagas mit Spannung erwartetem sechstem Album Mayhem zu hören ist.

Insbesondere scheinen sie zu glauben, dass Swift den Gesangspart in Track neun, „How Bad Do U Want Me?“, übernommen hat. Eine Quelle bestätigt jedoch gegenüber Rolling Stone, dass Swift nicht in dem Song zu hören ist.

Beim ersten Hören klingt die abwegige Theorie, dass sich die beiden Pop-Goliaths zusammengetan haben, fast plausibel. Der Song beginnt mit verlockenden Synthesizerklängen, die an Swifts Reputation -Ära erinnern. Und an ihren eigenen Track „Gorgeous“. („How Bad Do U Want Me“ interpoliert tatsächlich den Song „Only You“ von Yazoo aus dem Jahr 1982.) Während Gaga in der ersten Strophe die Hookline singt, hallt eine unterstützende Hintergrundstimme „how bad do you want me“ wider. Und die klare Stimme klingt Swift unheimlich ähnlich.

„Geht es nur mir so?“

Ein Nutzer von One X postete ein Bild von Gagas Albumcover zusammen mit einem Foto von Swift aus dem Fotoshooting für ihr Album „Reputation“ und schrieb: „THERES TAYLOR SWIFT BACKGROUND VOCALS ON HOW BAD DO YOU WANT ME BY LADY GAGA #MAYHEM .“ Ein anderer Nutzer auf X stimmte der Theorie zu. Er schrieb: „Moment mal, warum klingt ‚How bad do you want me by Lady Gaga‘ wie ein Taylor-Swift-Song??? Ich war so überzeugt, dass es ihrer war, dass ich mir die Credits ansehen musste. Geht es nur mir so????“

Um die Gerüchteküche noch weiter anzuheizen, postete ein Swift-Fan-Account eine KI-Version des Songs auf X. Und behauptete, es handele sich um eine echte Version, in der Swift eine Strophe vollständig singt. Ein anderer Nutzer antwortete auf den Beitrag. „Ich weiß, dass es eine Fälschung ist, aber mein Gehirn wurde überzeugt. Und jetzt höre ich immer Taylor, wenn ich dieses Lied höre . Wahrscheinlich liebe ich es deshalb so sehr.“

Andere Fans kamen zu dem Schluss, wie es zu einer möglichen Zusammenarbeit zwischen Swift und Gaga kam. Ein Nutzer schrieb: „Meine Theorie ist, dass Taylor heimlich How Bad Do You Want Me für Gaga geschrieben hat. Die Produktion? Der Gesangsstil? Der Text? Es schreit so sehr nach Taylor 2014-2019.“

Nicht das erste Gerücht aus Gagas Mayhem-Ära

Allerdings wird Swift in den Credits des Songs nicht erwähnt. Es ist nicht das erste Mal, dass Fans die Theorie aufstellen, dass der Popstar heimlich auf einem großen Album zu hören ist. Als Beyoncé Cowboy Carter veröffentlichte, waren die Fans überzeugt, dass Swift in „Bodyguard“ einen nicht im Abspann aufgeführten Auftritt hatte. Das stimmte jedoch nicht.