Coldplay in Dublin: Crowdsurfender Rollstuhlfahrer begeistert Publikum – Video

Rob, so heißt der junge Mann im Rollstuhl, wird sich wohl für alle Zeiten an das Konzert von Coldplay in Dublin erinnern. In einem Interview mit der „BBC“ sagte der 29-Jährige, dass Gäste, die ihn unabsichtlich anrempelten darauf bestanden hätten, ihn hochzuheben, damit er einen besseren Blick auf die Bühne habe. So wurde Rob zum Crowdsurfer, der immer näher zur Bühne getragen wurde. Schließlich holte ihn Chris Martin persönlich hoch.

Es folgen herzliche Umarmungen. Der 29-jährige ist begeistert, das Publikum noch viel mehr. Was dann folgt, ist ein absoluter Gänsehautmoment: Rob holt eine Mundharmonika aus der Seitentasche seines Rollstuhls und spielt gemeinsam mit der Band ein Lied.

Hier sehen Sie das Video von Coldplay und Rob: