Coldplay haben mit „A L I E N S“ einen weiteren Track ihrer kommenden EP „Kaleidoscope“ ins Netz gestellt. Zudem haben die Musiker dem von Brian Eno und Marcus Dravs produzierten Song einen faszinierenden Videoclip spendiert, der gleichermaßen an Arcade-Games wie „Space Invaders“ und japanische Sci-fi-Animés erinnert. Der Clip enthält auch die Lyrics des Songs, der gemeinsam mit vier weiteren am 14. Juli als EP zum Stream und Download bereitsteht.

Weiterlesen Coldplay: Geschichte einer enttäuschten Liebe Zwei trostvolle Alben für die Ewigkeit - und dann kam die schrittweise Hinwendung zum seelenlosen Plastikpop: Coldplay haben ihre Seele an den Kommerz verkauft. ROLLING-STONE-Autor Marc Vetter findet das jammerschade. Das minimalistische und für die Musiker inzwischen gewohnt farbgesättigte Video stammt von Diane Martel und Ben Jones. Martel hatte in der Vergangenheit mehrere ausdrucksstarke Videos gedreht und für Mariah Carey und Justin Timberlake gearbeitet. Beim großartigen Clip für „Shiny Happy People“ von R.E.M. sorgte sie für die Choreographie.

Coldplay werden alle Einnahmen des Songs der Migrant Offshore Aid Station (MOAS) zur Verfügung stellen, einer internationalen NGO, die Flüchtlinge rettet, die auf dem Meer in Not geraten sind. Zuletzt hatte die britische Band bereits die neuen Songs „All I Can Think About Is You“ und „Hypnotized“ veröffentlicht.

„Kaleidoscope“-EP – Tracklist

All I Can Think About Is You

Something Just Like This

Miracles 2

A L I E N S

Hypnotised

Weiterlesen Live-Stream beim G20-Gipfel: „Global Citizen“-Konzert mit Coldplay, Grönemeyer und Co Jetzt im Stream: das Hamburger „Global Citizen“-Festival, das parallel zum G20-Gipfel stattfindet. Mit dabei: Coldplay, Herbert Grönemeyer, Pharrell Williams, Shakira und mehr. Am Donnerstag (06. Juli) spielten Coldplay als Teil des „Global Citizen“-Konzerts in Hamburg, um gemeinsam mit Herbert Grönemeyer, Shakira und anderen vor dem in Hamburg anstehenden G20-Gipfel gegen die Auswüchse des Kapitalismus und Ungerechtigkeit in der Welt zu protestieren.