Coldplay-Sänger Chris Martin umschmeichelt „schönen Bruder“ Till Lindemann

Kaum ein prominenter Top-Musiker bekennt sich heutzutage noch zu Till Lindemann. Geschweige denn internationaler Superstar-Musiker. Anders Chris Martin. Der Coldplay-Sänger scheint vom Rammstein-Skandal um Machtmissbrauch nicht viel mitbekommen zu haben.

Und auch Till Lindemann freut sich über den Support des Coldplay-Briten. So sehr, dass er ein Verbrüderungsfoto mit dem Kollegen auf seiner Instagram-Seite teilte. In die Mitte gequetscht zwischen zwei festgepinnte, also streng genommen wichtigere Beiträge.

Auf dem Bild, aufgenommen in Abu Dhabi, umarmen sich die beiden. Chris Martin strahlt bis über beide Ohren. Beide tragen auch dasselbe Shirt. Till Lindemann hat poetische Worte dazugeschrieben. „Fast 25 Jahre /Unterschied in Farbe /nicht in der Form /Lange Reise /Der Kopf im Himmel /die Füße im Schlamm /Studio Luft wird Parfüm /auf Bühnen /und Menschen die es riechen können /steigen aus ihrem Leben /Sind glücklich“. Und, als etwas ungelenke Schlussformel: „Chapeau Coldplay!!“

Mit seinem Gedicht erinnert Lindemann anscheinend an die 25-jährige Karriere der Briten, die mit „Parachutes“ im Jahr 2000 ihr Debütalbum veröffentlichten und heute, noch vor U2 und den Rolling Stones, die erfolgreichste Live-Band sind.

Lindemann verweist auf Unterschiede zwischen ihm und Coldplay: „in Farbe“, nicht „in der Form“. Er empfindet sich demnach als Wesensverwandter.

Wie kam es zu dem Foto von Chris Martin und Till Lindemann in Abu Dhabi?

Traditionell blenden Coldplay auf ihrer B-Stage beim „Jumbotron Song“ auf den Leinwänden Zuschauer ein. Und plötzlich war nicht irgendwer, sondern Till Lindemann auf den Stadion-Screens in Abu Dhabi zu sehen. Der Rammstein-Sänger trug ein Shirt mit Aufdruck von ihm und Martin.

Chris Martin: „Welcome our beautiful brothers from so many different lands. It’such a great thrill to welcome you Till from Rammstein.” Rammstein – ein Coldplay-Liebling? Zum Rammstein-Skandal haben Coldplay damals geschwiegen.

Chris Martin und Till Lindemann kennen sich schon länger, wie auch dieses Foto von 2019 zeigt:

Unter das neue Abu-Dhabi-Foto posteten Lindemann-Fans natürlich begeisterte Kommentare. Etwa diesen: „Das Duo von dem wir nicht wussten, dass wir es brauchen.🔥✨“