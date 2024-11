Video: Till Lindemann in ekstatischer Dry-Humping-Missionarsstellung mit anderem Mann

Till Lindemann wird seinem Image als, vorsichtig formuliert, „sexuell engagierter“ Musiker wieder vollends gerecht. Ein viral gehendes Video zeigt den Rammstein-Musiker backstage, wohl im Rahmen seiner aktuellen „Zunge“-Konzertreise.

In dem Kurzclip, hier von Facebook übernommen, wirft sich der 61-Jährige lachend auf einen anderen, deutlich schmächtigeren Mann (vielleicht ein Roadie). Beide liegen auf einem Equipment-Trolley. Lindemann suggeriert in eindeutigen Bewegungen die Missionarsstellung. Lindemann, sein „Opfer“ und die anderen Crewmitglieder finden das zum Schießen.

Till Lindemann auf Facebook:

Lindemann oben, lachender, schwarzgelockter Bubi unten, viel Rumgerutsche und Rumgerolle, so rollt also der Trolley durch den Bühnenbereich. Danach tanzen Lindemann und sein neuer bester Freund kurz Hand in Hand durch die Halle zur Musik.

„So ein Scherzkeks“

Die Leute auf Facebook sind sich nicht sicher, ob sie das gut finden sollen, was sie da sehen. „Ich liebe Till für seinen Humor so ein Scherzkeks lol“, schreibt eine Frau. Ein Mann allerdings antwortet: „Humor? Das ist einfach nur gestört…“ Oder: „KRANK IST DER OPA“. Eine andere analysiert: „Ich liebe diese offene Art von Till Lindemann, und dass er für jeden Spaß zu haben ist.“

„Spaß“ ist ein gutes Stichwort.

Gegen Till Lindemann hatte im vergangenen Jahr die Staatsanwaltschaft ermittelt. Sie stellte die Ermittlungen gegen den Rammstein-Frontmann wenig später ein. Ihm wurden sexuelle Übergriffe und die Abgabe von Betäubungsmitteln vorgeworfen. Die Auswertung der Beweise habe jedoch keinen hinreichenden Tatverdacht ergeben.

Die Diskussion um Machtmissbrauch innerhalb der Band ist derweil nicht beendet. Vorwürfe missbräuchlichen Verhaltens hat es immer wieder gegeben. Lindemann und Rammstein weisen alle diese Vorwürfe zurück. Konsequenzen hatten die Berichte verschiedener junger Frauen dennoch. Die Rammstein-Plattenfirma Universal hat die Zusammenarbeit mit der Band pausiert. Keyboarder Flake wiederum hat eine regelmäßige Radiosendung abblasen müssen.