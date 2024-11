Von seinen 99 Buch-Exemplaren hat Till Lindemann noch immer nicht alle verkauft

Keine Frage, und ohne gehässig sein zu wollen: Es liegt sicher auch am Preis. 3.000 Euro kostet der Gedichtband „Am Sonntag muss ich sterben“ von Till Lindemann, angekündigt vor rund einem halben Jahr, also im Mai 2024 (wirkt also auch wie ein „nach sechs Monaten ziehen wir Bilanz“-Plan). Ein superrares Buch, limitiert auf 99 Exemplare. Sollte dennoch hinhauen, alle loszuwerden, oder?

Wie ein Posting vom Donnerstag (22. November) auf der Instagram-Seite des Rammstein-Sängers verdeutlicht, wird nun nochmal die Werbetrommel gerührt. „Die Auflage ist fast ausverkauft, die letzten Exemplare gehen jetzt in den Verkauf!“, heißt es dort, mit Ausrufezeichen.

Till Lindemann auf Instagram:

Der streitbare Rammstein-Sänger hat demnach noch ein paar Bände übrig. Die neuen Fotos und das Video zeigen Einblicke in die Produktion von „Am Sonntag muss ich sterben“ sowie die weißbehandschuhte Hand Lindemanns beim Signieren. Er schreibt dazu:

„Limitierte Auflage „Am Sonntag muss ich sterben“ Edition Noir Die Auflage ist auf 99 nummerierte Exemplare limitiert, die von Till Lindemann und dem Illustrator Bodo W. Klös signiert wurden.“

„Fast ausverkauft“

Und weiter: „37 Gedichte von Till Lindemann, illustriert mit 15 gebundenen Originalradierungen von Bodo W. Klös. 68 Seiten handgeschöpftes Papier, Fadenbindung und Hardcover im Großformat. Das Buch befindet sich in einer hochwertigen dekorativen Schatulle (ca. 40 x 50 x 6 cm) mit einer zusätzlichen, herausnehmbaren Radierung in einer separaten Mappe. Die Kassette und die Mappe sind mit dunklem Leinen bezogen. Jedes Buch enthält ein Fragment der Original-Radierplatten.

Ein weiteres Buch im Kleinformat ist in eine Aussparung am Boden der Kassette eingelegt. Das Buch mit dem Titel: „Lieber Fritz, nimm meine Hand“ enthält unveröffentlichte Verse, die Till Lindemann 2012 für seinen Enkel geschrieben und selbst illustriert hat.

Die Auflage ist fast ausverkauft, die letzten Exemplare gehen jetzt in den Verkauf!“

Flake bekommt Rammstein-Hilfe

Um die letzten Exemplare des teuren Buchbands loszuwerden, könnte Till Lindemann seine Signierwerbestunde vielleicht auf dem Instagram-Kanal von Rammstein spielen lassen. Dort befindet sich auch ein Werbeposting für das Weihnachtsalbum von Flake, dem Keyboarder der Band. Und es ist recht selten, dass der Rammstein-Channel die Soloprojekte der einzelnen Mitglieder bewirbt.